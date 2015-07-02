МВФ готов рассмотреть вопрос выделения Украине второго транша в размере $1,7 миллиарда – заявление

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд завершил первый пересмотр программы сотрудничества с Украиной с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) и готов рассмотреть вопрос выделения второго кредитного транша в объеме 1,7 млрд долл., говорится в заявлении Фонда, текстом которого располагает УНИАН.

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«После дискуссий, которые провели миссия Фонда с властями Украины, было достигнуто соглашение о завершении первого пересмотра программы сотрудничества. Одобрить это соглашение должен Совет директоров Фонда после того, как Украина окончательно выполнит все необходимые предварительные меры, позволяющие профинансировать программу. Завершение пересмотра позволит выделить 1,18 млрд СДР - 1,7 млрд долл (второго кредитного транша - УНИАН)», - говорится в заявлении.