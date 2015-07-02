Рада поддержала законопроект о реструктуризации валютных кредитов

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект №1558-1 проголосовали 229 народных депутатов при необходимых 226.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 9 апреля поддержала в первом чтении проект закона о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте (№1558-1).

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Проектом предусмотрено, что все банки по письменному заявлению граждан Украины, которые имеют невыполненные обязательства по кредитным договорам в иностранной валюте, обязаны в течение месяца провести реструктуризацию обязательства по кредитному договору по официальному курсу НБУ на дату заключения кредитного договора.

При реструктуризации авторы законопроекта предлагают списывать курсовую разницу на убытки банков и не повышать процентную ставку за пользование кредитом.