Рада поддержала законопроект о реструктуризации валютных кредитов
Верховная Рада Украины со второй попытки позволила банкам принудительную конвертацию валютных кредитов граждан по заниженному курсу - 5,05 грн за доллар.
Рада поддержала закон о рестуктуризации валютных кредитов / fdlx.com
Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект №1558-1 проголосовали 229 народных депутатов при необходимых 226.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 9 апреля поддержала в первом чтении проект закона о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте (№1558-1).
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Проектом предусмотрено, что все банки по письменному заявлению граждан Украины, которые имеют невыполненные обязательства по кредитным договорам в иностранной валюте, обязаны в течение месяца провести реструктуризацию обязательства по кредитному договору по официальному курсу НБУ на дату заключения кредитного договора.
При реструктуризации авторы законопроекта предлагают списывать курсовую разницу на убытки банков и не повышать процентную ставку за пользование кредитом.