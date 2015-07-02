S&P: После отказа от евро экономика Греции упадет на 20%

22:34, 02 июля 2015
Финансы
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Как отмечают аналитики, остальные государства еврозоны в основном не пострадают от кризиса в Греции.

REUTERS

Экономика Греции сократится на 20 процентов за четыре года, если страна выйдет из еврозоны. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на данные международного рейтингового агентства Standard & Poor's.

Аналитики S&P полагают, что банковская система республики не сможет функционировать без поддержки Европейского центрального банка (ЕЦБ). Оставшись без финансовых вливаний Европы (ее размер оценивается в 70 процентов ВВП Греции) кредитные организации закроются.

Кроме того, есть существенные риски при переходе на национальную валюту. Она быстро подешевеет к евро, и греческий долг, номинированный в европейской валюте, серьезно увеличится.

Как отмечают аналитики, остальные государства еврозоны в основном не пострадают от кризиса в Греции.

30 июня S&P понизило долгосрочный рейтинг Греции на одну ступень — с CCC до CCC- с негативным прогнозом.

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1 июля Афины не выплатили очередной транш размером 1,54 миллиарда евро в счет погашения долга перед Международным валютным фондом (МВФ). Таким образом страна допустила технический дефолт.

В воскресенье, 5 июля, в Греции состоится референдум о необходимости введения мер экономии, на которых настаивают кредиторы (Еврокомиссия, Европейский центральный банк и МВФ). Они предлагают план из восьми пунктов. Среди них — пенсионная реформа, борьба с коррупцией и преобразование налоговой системы. Если греки проголосуют против этих предложений, страна выйдет из еврозоны.

На текущий момент долг Греции составляет 315 миллиардов евро, или 175 процентов ВВП.

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