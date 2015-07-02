В БПП считают, что президент ветирует закон о реструктуризации валютных кредитов

Такое мнение в комментарии журналистам высказал один из лидеров Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко, сообщает INSIDER.

"Рада приняла глупый закон, который будет стоить стране 90 миллиардов гривен. С чем я вас и поздравляю!", - сказал депутат.

На уточнение, что будет с законом дальше, он ответил: "Думаю, президенту придется его ветировать".

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В то же время, глава фракции Юрий Луценко заявил, что были выявлены нарушения регламента. В частности, проголосовали депутаты, которых не было в зале.

"Голосовал наш депутат Павелко, который сейчас находится за границей", - отметил лидер БПП.

По его словам, сейчас эти нарушения будут проанализированы и они могут стать основанием для отмены решения.

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"Мы приняли закон размером с оборонный бюджет. От него выигрывает 5 тысяч, а проигрывает 45 миллионов", - сказал Луценко.

При этом депутаты объясняют свое голосование так: они думали, что спикер поставил о возвращении к рассмотрению, а не голосование в целом, и не понимали за что голосуют.

Отмечается, что в Меморандуме о сотрудничестве между Украиной и МВФ предусмотрено обязательство украинской власти поддерживать "добровольный переговорный процесс между заемщиками и банками о реструктуризации валютных ипотечных кредитов, до сих пор обслуживаются заемщиками, выполняют свои обязательства, пытаясь побороть тяжелое положение".

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Ранее УНИАН сообщал, что сегодня, 2 июля, Верховная Рада Украины со второй попытки позволила банкам принудительную конвертацию валютных кредитов граждан по заниженному курсу - 5,05 грн за доллар.