В БПП считают, что президент ветирует закон о реструктуризации валютных кредитов
Президент Петр Порошенко скорее всего ветирует принятый Верховной Радой закон о реструктуризации валютных кредитов.
Такое мнение в комментарии журналистам высказал один из лидеров Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко, сообщает INSIDER.
"Рада приняла глупый закон, который будет стоить стране 90 миллиардов гривен. С чем я вас и поздравляю!", - сказал депутат.
На уточнение, что будет с законом дальше, он ответил: "Думаю, президенту придется его ветировать".
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В то же время, глава фракции Юрий Луценко заявил, что были выявлены нарушения регламента. В частности, проголосовали депутаты, которых не было в зале.
"Голосовал наш депутат Павелко, который сейчас находится за границей", - отметил лидер БПП.
По его словам, сейчас эти нарушения будут проанализированы и они могут стать основанием для отмены решения.
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"Мы приняли закон размером с оборонный бюджет. От него выигрывает 5 тысяч, а проигрывает 45 миллионов", - сказал Луценко.
При этом депутаты объясняют свое голосование так: они думали, что спикер поставил о возвращении к рассмотрению, а не голосование в целом, и не понимали за что голосуют.
Отмечается, что в Меморандуме о сотрудничестве между Украиной и МВФ предусмотрено обязательство украинской власти поддерживать "добровольный переговорный процесс между заемщиками и банками о реструктуризации валютных ипотечных кредитов, до сих пор обслуживаются заемщиками, выполняют свои обязательства, пытаясь побороть тяжелое положение".
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Ранее УНИАН сообщал, что сегодня, 2 июля, Верховная Рада Украины со второй попытки позволила банкам принудительную конвертацию валютных кредитов граждан по заниженному курсу - 5,05 грн за доллар.