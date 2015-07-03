Яресько: закон о реструктуризации валютных кредитов - это популизм и вызов справедливости

Об этом говорится в сообщении на ее странице в Facebook.

«Сегодня все Правительство работает над тем, чтобы повысить уровень справедливости в нашем обществе. Однако этот закон никак не помогает в этом. (...) Почему-то депутаты решили позаботиться об интересах лишь совсем небольшой части заемщиков, которые взяли валютные кредиты», - отметила министр.

Потенциальные потери банковской системы Украины от такого шага составят 95 млрд гривен. Это больше, чем будет потрачено на оборону и правоохранительную деятельность в 2015 году.

Данный законопроект приведет к ухудшению состояния банковской системы, новых банкротств, потерь депозитов гражданами, которые ни в чем не виноваты.

«Это – популизм, который не имеет ничего общего со справедливостью», - считает Яресько.

Сьогодні Верховна Рада України ухвалила проект закону 1558-1, що зобов'язує банки реструктуризувати усі споживчі кредити... Posted by Наталія Енн Яресько / Natalie Ann Jaresko on Thursday, July 2, 2015

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Как сообщал УНИАН, 2 июля Верховная Рада Украины со второй попытки позволила банкам принудительную конвертацию валютных кредитов граждан по заниженному курсу - 5,05 грн за доллар.