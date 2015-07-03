МВФ: Греции потребуется дополнительная финансовая помощь в 50 миллиардов евро

Об этом говорится в заявлении Международного валютного фонда, пишет Русская служба Би-Би-Си.

МВФ также пересмотрел свой более ранний прогноз по росту греческой экономики в этом году с 2,5% до нуля.

В заявлении МВФ также повторяется более раннее утверждение, что Греции потребуется финансовая помощь в форме продления периода выплаты задолженности и снижения банковского процента по займам.

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Ранее УНИАН сообщал, что экономика Греции сократится на 20 процентов за четыре года, если страна выйдет из еврозоны, считают в Standard & Poor's. Аналитики S&P полагают, что банковская система республики не сможет функционировать без поддержки Европейского центрального банка (ЕЦБ). Оставшись без финансовых вливаний Европы (ее размер оценивается в 70 процентов ВВП Греции) кредитные организации закроются.