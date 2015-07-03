Конвертация валютных кредитов критически увеличит убытки банковской системы – депутат

Голосование парламента за законопроект №1558-1 о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте является огромной ошибкой и несет опасность экономике государства.

Об этом в своем Facebook написала народный депутат Ирина Фриз.

«Принципиально не голосовала. К сожалению, 229 депутатов не вынесли уроков из событий в Греции. Вопросы лиц, имеющих обязательства по кредитам в иностранной валюте, напрямую связаны с вопросом депозитных вкладчиков, стабильности банковской системы во время кризиса и в целом стабильности финансовой системы государства. Решение, которое принято, является крайне популистским, а как известно, популистские решения слишком опасны для экономики», - отметила депутат.

По словам Фриз, в случае принятия такого Закона существуют риски прекращения предоставления международной финансовой помощи, что означает неминуемый суверенный дефолт по обязательствам.

«Сомневаюсь в целесообразности ставить на весы проблему валютных заемщиков и экономику всего государства: рабочие места, пенсии, зарплаты государственного и коммунального сектора и тому подобное», - написала депутат.

Как отмечает Фриз, в последнее время мы наблюдаем банкротство и введения временных администраций в многочисленные банковские учреждения, не выдерживающие условий кризиса.

«Банкротство банков – это создание угрозы для средств вкладчиков - граждан Украины, чьи деньги питают экономику страны. Сотни тысяч вкладчиков рискуют потерять свои средства, что может привести к неконтролируемому оттоку средств из банковской системы; возникнут проблемы с выплатами зарплат, пенсий, денежными трансферами. И это не вопрос обогащения банков или отдельных лиц и чиновников. Это вопрос финансовой стабильности миллионов граждан Украины», - отмечает она.

Депутат добавляет, что пересчет кредитов критически увеличит убытки банковской системы, которая до сих пор не смогла окончательно преодолеть кризис 2008-2009 годов. Следовательно, высокие кредитные ставки для бизнеса и населения, дополнительное торможение экономики, рост цен, тарифов.

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По словам Фриз, любой кредит – это исключительно добровольная операция с высоким уровнем риска. И в отличие от депозитного вклада, который должен защищаться государством через Фонд страхования вкладов, не защищается ни в одной цивилизованной стране.

«В Украине официально всегда была запрещена заработная плата в иностранной валюте. Обращение по валютным кредитам было обусловлено тем, что по ним процентная ставка была значительно ниже кредитов в гривне. Таким образом, большинство случаев обращения к валютным кредитам было попыткой минимизировать расходы по уплате долговых обязанностей. Впрочем, после изменения экономических условий, государство или банковская система не должна возмещать убытки лиц, возникшие через попытки де-факто оптимизировать кредитную операцию», - резюмирует депутат.

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Фриз добавляет, что государственный подход должен включать в себя законодательно закрепленные возможности пролонгации, реструктуризации кредитов, защиты от ареста или истребования имущества.

«Впрочем, решение, принятое с нарушением регламента парламента, противоречит здравому смыслу и является таким, что должно быть оспоренным. Исключительно парламентарии, которые голосовали "за" несут ответственность за последствия такого решения», - отмечает депутат.

Как сообщал УНИАН, вечером 2 июля Верховная Рада Украины со второй попытки поддержала законопроект о конвертации валютных кредитов граждан.