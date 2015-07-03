АМКУ разрешил гражданину Швейцарии купить 50% акций банка "Юнисон"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил гражданину Швейцарии приобрести более 50% акций украинского банка «Юнисон», сообщила пресс-служба ведомства.

«Дано разрешение физическому лицу – гражданину Швейцарии на опосредованное приобретение акций публичного акционерного общества «Банк Юнисон» (г. Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества», - говорится в сообщении.

При этом ведомство не сообщает имени упомянутого физлица.

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Справка УНИАН. Банк «Юнисон» (Киев) был зарегистрирован в НБУ 8 февраля 2013 года, 21 февраля он был включен в реестр участников Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В феврале 2014 года банк вошел в состав Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).