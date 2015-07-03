Нацбанк Беларуси изучает возможность введения сбора с зарубежных интернет-покупок

Национальный банк Беларуси изучает возможность взимания дополнительного сбора при покупке товаров в иностранных интернет-магазинах. Об этом сказано в письме коммерческим банкам за подписью первого заместителя председателя правления Нацбанка Тараса Надольного, передает БелПан.

Регулятор просит банки не позднее 6 июля «предоставить аргументированные предложения о возможности и целесообразности взимания данного сбора на этапе оплаты товара с использованием банковской платежной карточки в сети интернет». Свои предложения Нацбанк намерен передать в Совет Республики.

Читайте такжеПрезидент Беларуси призвал инвесторов "не быть жлобьем" и работать ответственно30 июня на заседании сессии верхней палаты парламента РБ ее председатель Михаил Мясникович заявил, что считает необходимым взимать НДС с посылок, приходящих в Беларусь из-за рубежа. «Международные почтовые отправления лавинообразно растут, однако фактически не дают «Белпочте» каких-то существенных доходов», — сказал Мясникович.

Сомнения спикера верхней палаты вызывает также искаженная оценочная стоимость посылок, которая, по его мнению, часто формируется специально, чтобы попасть в разрешенный ценовой коридор.

Предложение о введении сбора с покупок в иностранных интернет-магазинах в марте этого года также высказывал министр торговли Валентин Чеканов.

Согласно указу президента РБ, норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в международных почтовых отправлениях в Беларуси составляет 200 евро. Общий вес посылки при этом не должен превышать 31 кг.