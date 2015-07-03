Отток из инвестирующих в активы России фондов за неделю вырос почти до $117 миллионов
11:44, 03 июля 2015Финансы
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При этом отток капитала из России по итогам мая составил $6 млрд.
Инвесторы продолжают выводить средства из российских активов / fdlx.com
Отток из инвестирующих в активы России фондов за неделю (с 25 июня по 1 июля) вырос до $116,7 млн, передает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), приведенные в обзоре Газпромбанка.
Читайте такжеОбама: из-за санкций Россия потеряла более $150 миллиардовНеделей ранее данный показатель был зафиксирован на уровне $34 млн.
При этом отток капитала из России по итогам мая составил $6 млрд против $13 млрд в апреле.
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