Отток из инвестирующих в активы России фондов за неделю вырос почти до $117 миллионов

Отток из инвестирующих в активы России фондов за неделю (с 25 июня по 1 июля) вырос до $116,7 млн, передает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), приведенные в обзоре Газпромбанка.

Читайте такжеОбама: из-за санкций Россия потеряла более $150 миллиардовНеделей ранее данный показатель был зафиксирован на уровне $34 млн.

При этом отток капитала из России по итогам мая составил $6 млрд против $13 млрд в апреле.