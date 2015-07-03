Реструктуризация валютных кредитов спровоцирует новый виток девальвации гривни – эксперт

Принятый Верховной Радой закон о реструктуризации валютных кредитов, позволяющий гражданам требовать от банков конвертации своих займов по курсу, действовавшему на момент заключения кредитного договора, спровоцирует новые банкротства от 20 до 50 банков и новый виток девальвации гривни.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал президент Украинского общества финансовых аналитиков Юрий Прозоров.

«Закон популистский и может привести к тому, что еще дополнительная порция банков, которые выдавали валютные кредиты, не выдержит реструктуризации по 5,05 (грн/ долл. – УНИАН) без ограничений. Действие закона спровоцирует еще одну волну введения временных администраций и увеличение нагрузки на Фонд гарантирования вкладов. Некоторые эксперты банковских ассоциаций оценивают, что от 20 до 50 банков не выдержат такой реструктуризации», - сказал он.

Также, по мнению эксперта, введение в действие принятого закона может спровоцировать новый виток девальвации гривни. «Это может привести ко второй волне девальвации, что отрицательно повлияет на экономику с учетом напряженной геополитической ситуации и нерешенной проблемы с реструктуризацией валютных долгов государства. Как бы дефолта Украины не случилось», - добавил Прозоров.

Эксперт подчеркнул, что закон нанесет ощутимый удар по банковской системе и защите прав кредиторов, а также нарушит права валютных вкладчиков банков. «Они пострадают из-за того, что валюта баланса банков будет переоценена по активу в 2-2,5 раза. Средств банков, вырученных от погашения кредитов, не хватит, чтобы выплатить валютные вклады вкладчикам, что и будет спусковым механизмом для новой волны банкротств. Хотелось-бы этого не допустить», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 2 июля Верховная Рада приняла закон №1558-1 о реструктуризации валютных кредитов по курсу на момент заключения кредитного договора, за который проголосовали 229 народных депутатов при необходимых 226.

Закон предусматривает, что все банки по письменному заявлению граждан Украины, имеющих невыполненные обязательства по кредитным договорам в иностранной валюте, обязаны в течение месяца провести реструктуризацию обязательства по кредитному договору по официальному курсу НБУ на дату заключения кредитного договора без повышения ставки кредита, ограничения по сумме и независимо от платежной дисциплины заемщика.

По оценкам банкиров, принятие этого закона повлечет немедленные убытки банковской системы от курсовой разницы до 100 млрд грн, окажет давление на валютный рынок и может испортить отношения Украины с ключевым кредитором - Международным валютным фондом.

В рамках новой программы с МВФ Украина взяла на себя обязательства не вмешиваться в процесс реструктуризации кредитов, который должен происходить на добровольной договорной основе между банками и их заемщиками. Меморандум с фондом предусматривает, что президент Украины должен ветировать подобный закон в случае его принятия.

По этой же причине с резкой критикой законопроекта выступали Министерство финансов и Национальный банк, называя его крайне популистским, нарушающим нормы социальной справедливости и разрушительным для банковской системы.

В качестве альтернативы банкиры предлагают заемщикам воспользоваться действующим с 12 мая меморандумом между банками и заемщиками, который позволяет гражданам конвертировать остаток валютного кредита под залог недвижимости до эквивалента 2,5 млн грн по курсу НБУ на 1 января 2015 года (около 158,5 тыс. долл.), при этом по кредитам для покупки социального жилья (квартира до 60 кв. м или жилой дом до 120 кв. м) банки списывают до 50% долга.