Экономика Украины замедлила падение - Нацбанк

Реальный ВВП Украины во втором квартале 2015 года, по оценкам Национального банка Украины, по сравнению с первым кварталом почти не изменился после падения на 5,3% в первом квартале по сравнению с четвертым кварталом 2014 года.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за июнь, опубликованном на сайте регулятора.

Нацбанк напомнил, что падение реального ВВП в первом квартале 2015 года ускорилось до 17,2% в годовом измерении и 5,3% по сравнению с предыдущим кварталом за вычетом сезонного фактора.

«Во втором квартале 2015 года, по нашим оценкам, реальный ВВП по сравнению с первым кварталом за вычетом сезонного фактора почти не изменился», - говорится в отчете.

По оценкам НБУ, постепенное восстановление экономического роста по сравнению с предыдущими кварталами ожидается только с третьего квартала, прежде всего за счет чистого экспорта и загрузки освобожденных мощностей.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2015 году до 9,5% с 7,5% и повысил прогноз инфляции до 48% на конец года с 30%, прогнозируемых ранее.

В 2016 году НБУ, согласно обновленным прогнозам, ожидает роста ВВП на 3% и замедления инфляции до 12% на конец 2016 года.

Обновленный прогноз основан на предположениях об устойчивом перемирии и постепенном восстановлении работы предприятий Донецкой и Луганской областей, реализации полученных в результате девальвации преимуществ в ценовой конкурентоспособности, сохранении сотрудничества с Международным валютным фондом и проведении реформ в финансовой, бюджетной, энергетической и общеэкономической сферах вместе с успешной реструктуризацией внешних государственных долгов.

Падение ВВП Украины в первом квартале 2015 года по сравнению с первым кварталом 2014 года (в постоянных ценах 2010 года), согласно данным Государственной службы статистики Украины, составило 17,2%.

Инфляция в Украине в мае 2015 года в годовом выражении замедлилась до 58,4%.

Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития, ВВП Украины в 2015 году упадет на 9%. Всемирный банк прогнозирует падение ВВП страны в этом году на 7,5%.