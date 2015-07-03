Госдолг Украины в этом году достигнет 95% ВВП

В Украине государственный и гарантированный государством долг в 2015 году достигнет 95% ВВП, говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины за июнь, опубликованном на сайте регулятора.

По оценкам НБУ, основной рост госдолга уже произошел в первом квартале за счет курсовой переоценки валютной составляющей.

Внешний государственный и гарантированный государством долг, согласно прогнозам НБУ, по итогам года составит около 62% ВВП.

Регулятор отмечает, что, помимо бюджетного дефицита, рост госдолга обусловлен финансированием дефицита НАК «Нафтогаз Украины» (свыше 3% ВВП), а также поддержкой Фонда гарантирования вкладов физлиц и банков.

Согласно ожиданиям НБУ, в связи со значительным удельным весом расходов на обслуживание долга на уровне 5,1% ВВП и ограничениями предельного дефицита госбюджета, фискальная политика в 2015 году будет оставаться умеренно жесткой.

По оценкам регулятора, дефицит общего сектора государственного управления ожидается на уровне около 3,6% ВВП.

Также сообщается, что рост удельного веса прибыли Национального банка, которая перечисляется в госбюджет (60,5 млрд грн или 3,1% ВВП), существенно увеличивает зависимость показателей бюджета от графика его поступлений.

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Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в январе-мае сократилась на 2,151 млрд долл., или на 3,08%, - до 67,661 млрд долл. на 31 мая 2015 года.

За указанный период государственный и гарантированный государством долг в гривневом эквиваленте вырос на 323 млрд грн, или на 29,37%, - до 1,424 трлн грн.

В 2014 году государственный и гарантированный государством долг снизился на 4,53% - до 69,794 млрд долл. в валюте, а в гривневом эквиваленте вырос в 1,9 раза - до 1,101 трлн грн.