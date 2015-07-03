Минфин напоминает депутатам: без принятия сегодня трех законов МВФ и ВБ не дадут денег

Об этом на своей странице в сети Facebook написал заместитель министра финансов Украины Артем Шевалев.

В частности, по его словам, для получения средств от МВФ и Всемирного банка парламент должен проголосовать за законопроект №2029а, которым запрещается устанавливать тарифы на ЖКУ ниже экономически обоснованного уровня, за законопроект №2956, который предусматривает ограничение действия моратория на отчуждение имущества должников «Нафтогаза», а также законопроект №2045 о совершенствовании системы гарантирования вкладов физических лиц и выведении неплатежеспособных банков с рынка.

«Ради голосования за №1558-1 (законопроект о реструктуризации валютных кредитов по курсу на момент заключения кредитного договора – УНИАН) была отодвинута утвержденная повестка дня и не проголосованными остались законопроекты №№2029а, 2956 и 2045а, которые являются предварительными июньскими условиями для получения второго транша по программе с МВФ и бюджетных кредитных линий Всемирного банка и связанных с ними средств. Таким образом, если эти законы не будут приняты в пятницу, то "минус 3 млрд долл.", - написал Шевалев.

Как сообщал УНИАН, 2 июля Верховная Рада приняла закон №1558-1 о реструктуризации валютных кредитов по курсу на момент заключения кредитного договора, за который проголосовали 229 народных депутатов при необходимых 226.

Закон предусматривает, что все банки по письменному заявлению граждан Украины, имеющих невыполненные обязательства по кредитным договорам в иностранной валюте, обязаны в течение месяца провести реструктуризацию обязательства по кредитному договору по официальному курсу НБУ на дату заключения кредитного договора без повышения ставки кредита, ограничения по сумме и независимо от платежной дисциплины заемщика.