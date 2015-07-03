НБУ: реструктуризация валютных кредитов приведет к новым банкротствам банков

Принятый Верховной Радой закон о реструктуризации валютных кредитов по курсу на момент заключения кредитного договора повлечет убытки для экономики страны на 95 млрд грн и новые банкротства банков, сообщил член правления Национального банка Украины Виктор Новиков на брифинге.

«Законопроект принесет убытки банковской системе около 95 млрд грн, но это не просто потери банков, а убытки для всей экономики Украины. Этот закон, в случае его реализации, принесет вред всей системе и может привести к тому, что отдельные банки будут выведены в Фонд гарантирования, что означает рост расходов госбюджета на выплаты гарантированных сумм по вкладам населения», - сказал Новиков.

Также он отметил, что, помимо прямых расходов государства на компенсацию вкладчикам, убытки понесут крупные вкладчики и юридические лица, включая госпредприятия, в пользу которых компенсация через Фонд гарантирования не выплачивается, что приведет к сокращениям и росту безработицы.

Представитель НБУ напомнил о меморандуме между банками и заемщиками, который прежде всего отстаивает интересы социально незащищенных слоев населения, в то время как принятый вчера закон распространяется на любого заемщика независимо от его финансового состояния и суммы кредита.

По словам присутствующей на брифинге руководителя крупнейшего объединения банкиров – исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елены Коробковой, банковская система считает принятый закон 1558-1 «диверсией против всего украинского народа». «Если мы изначально начинали с законопроекта, который касался только социального жилья, сейчас это касается абсолютно всех валютных заемщиков. Почему на одну чашу весов мы ставим интересы 240 тысяч валютных заемщиков, а на вторую – 46 миллионов вкладчиков?», - сказала она.

Коробкова подчеркнула, что, помимо убытков банковской системы на 100 млрд грн разово и еще до 2 млрд грн ежегодно в дальнейшем, реализация закона приведет к стремительной девальвации гривни. «У нас будет курс 40-50, потому что если банки выйдут на межбанк с тем, чтобы купить 6 млрд долл., то этот спрос невозможно будет удовлетворить, и будет сумасшедший взлет курса, что отразится на каждом гражданине Украины - опять будет обесценивание зарплат, рост стоимости всех продуктов. Кому мы сделаем хуже, не понятно», - добавила она.

Также представитель НАБУ напомнила, что принятый закон нарушает условия соглашения Украины с Международным валютным фондом и нормы социальной справедливости, поскольку заемщики, которые получали кредиты в гривнях по более высоким ставкам, оказались в менее выгодных условиях.

«Мы проводили аналитику среди банков, и если говорить о социально незащищенных слоях населения, то из 70 тысяч человек – владельцев валютной ипотеки 40% являются владельцами социального жилья. Банки готовы решать проблемы социального жилья - этих 40%. В банках есть большое количество программ по реструктуризации», - сказала она и отметила, что многие из митингующих на кредитном майдане имеют по несколько квартир, в связи с чем банкиры предлагали им продать одну из квартир и закрыть кредит, но такой вариант их не устроил.

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Как сообщал УНИАН, 2 июля Верховная Рада приняла закон №1558-1 о реструктуризации валютных кредитов по курсу на момент заключения кредитного договора, за который проголосовали 229 народных депутатов при необходимых 226.

Закон предусматривает, что все банки по письменному заявлению граждан Украины, имеющих невыполненные обязательства по кредитным договорам в иностранной валюте, обязаны в течение месяца провести реструктуризацию обязательства по кредитному договору по официальному курсу НБУ на дату заключения кредитного договора без повышения ставки кредита, ограничения по сумме и независимо от платежной дисциплины заемщика.

По оценкам банкиров, принятие этого закона повлечет немедленные убыткибанковской системы от курсовой разницы до 100 млрд грн, окажет давление на валютный рынок и может испортить отношения Украины с ключевым кредитором - Международным валютным фондом.

В рамках новой программы с МВФ Украина взяла на себя обязательства не вмешиваться в процесс реструктуризации кредитов, который должен происходить на добровольной договорной основе между банками и их заемщиками. Меморандум с фондом предусматривает, что президент Украины должен ветировать подобный закон в случае его принятия.

По этой же причине с резкой критикой законопроекта выступали Министерство финансов и Национальный банк, называя его крайне популистским, нарушающим нормы социальной справедливости и разрушительным для банковской системы.

В качестве альтернативы банкиры предлагают заемщикам воспользоваться действующим с 12 мая меморандумом между банками и заемщиками, который позволяет гражданам конвертировать остаток валютного кредита под залог недвижимости до эквивалента 2,5 млн грн по курсу НБУ на 1 января 2015 года (около 158,5 тыс. долл.), при этом по кредитам для покупки социального жилья (квартира до 60 кв. м или жилой дом до 120 кв. м) банки списывают до 50% долга.