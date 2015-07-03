Абромавичус предупредил об угрозе потери денег МВФ из-за скандального закона о валютных кредитах

Принятый Верховной Радой в третьем чтении закон о реструктуризации валютных кредитов, позволяющий гражданам требовать от банков конвертации своих займов по курсу, действовавшему на момент заключения кредитного договора, противоречит обязательствам Украины перед ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом.

Об этом заявил на брифинге в правительстве министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

«Закон о реструктуризации долгов в валюте - чистой воды популизм. Нельзя такое допускать. Закон противоречит нашим обязательствам перед МВФ», - сказал министр.

При этом он выразил мнение, что если закон вступит в силу, то Украина может лишиться второго кредитного транша от МВФ. «Следующего транша, который должен также стабилизировать ситуацию в стране, мы можем не дождаться», - отметил глава Минэкономразвития.

Он подчеркнул, что задачей правительства было стабилизировать макроэкономическую ситуацию. «Нацбанк расчистил банковский сектор. А то, что проголосовалось вчера, ставит все предпринятые усилия под сомнение. Есть высокая вероятность того, что если такие законы будут приниматься и далее, то это приведет к дестабилизации ситуации», - подчеркнул Абромавичус.

Читайте такжеНардепы хотят отозвать свои голоса за закон о реструктуризации валютных кредитовКак сообщал УНИАН, 2 июля Верховная Рада в третьем чтении приняла законопроект №1558-1, за который проголосовали 229 народных депутатов при необходимых 226.

На голосовании за документ настаивали все фракции парламента, включая Оппозиционный блок и фракции Радикальной партии и «Самопомочи», которые ранее покинули зал в знак протеста против голосования за антикоррупционные законопроекты.

При этом парламент смог принять этот закон только со второй попытки, при первоначальном голосовании за законопроект - в целом - его поддержали 225 депутатов.

В первом чтении законопроект был рассмотрен Верховной Радой 9 апреля. Тогда парламентарии поддержали законопроект. Он, в частности, предусматривал, что все банки по письменному заявлению граждан Украины, имеющих невыполненные обязательства по кредитным договорам в иностранной валюте, обязаны в течение месяца провести реструктуризацию обязательства по кредитному договору по официальному курсу НБУ на дату заключения кредитного договора. При этом при реструктуризации разрешалось списывать курсовую разницу на убытки банков и не повышать процентную ставку за пользование кредитом.

Министерство финансов и Национальный банк выступали резко против законопроекта и называли его крайне опасным для банковской системы страны, поскольку в случае реализации указанных положений законопроекта банковская система утратит способность придерживаться обязательных нормативов капитала, что приведет к необходимости немедленной капитализации банков, в том числе государством через рефинансирование.

Как считает министр финансов Украины Наталья Яресько, принятый закон является «популизмом и вызовом справедливости».