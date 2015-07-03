Доходы сводного бюджета за первое полугодие выросли на 66 миллиардов

Согласно сообщению, с учетом перечислений в соответствии с Бюджетным кодексом Украины доходы государственного бюджета за указанный период составили 219,4 млрд грн, в местные бюджеты поступило 44,6 млрд грн, поступления в общий фонд госбюджета составили 219,3 млрд грн, что обеспечило выполнение индикативных показателей Министерства финансов на 106%.

В разрезе основных платежей в первом полугодии 2015 года прирост к соответствующему периоду 2014 года обеспечен по налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров - на 41,6%, НДС с произведенных на территории Украины товаров (работ, услуг) - на 23,3%, акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) - на 34,8%, ввозной пошлине - в 3,3 раза, акцизному налогу с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров - в 8,4 раза, рентной плате за пользование недрами - на 59,6%, сбору в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности - на 45,3%, части чистой прибыли (дохода), которая изымается в госбюджет, - в 2,4 раза.

С начала года налогоплательщикам на счета возмещено 26,7 млрд грн НДС.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за первое полугодие составили 86,5 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, согласно госбюджету на 2015 год, доходы, сформированные за счет налоговых поступлений, должны составить 365,6 млрд грн, что выше фактических показателей налоговых поступлений в 2014 году.

Более трети налоговых поступлений должен обеспечить налог на добавленную стоимость – 157,8 млрд грн при объеме запланированного к возмещению НДС 56,1 млрд грн. Общий объем сборов акцизного налога для товаров, произведенных в Украине и ввезенных на территорию Украины, запланирован на уровне 60 млрд грн. Объем экспортных и импортных пошлин составит 31,7 млрд грн.

Неналоговые доходы госбюджета составят порядка 100,5 млрд грн и будут сформированы в первую очередь за счет перечислений Национального банка (65,4 млрд грн), участия государства в управлении предприятий (4,6 млрд грн) и административных платежей (4,1 млрд грн).

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Около 1,5 млрд грн должны составить конфискованные средства и средства от реализации имущества, полученного с использованием коррупционных схем.