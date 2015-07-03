Украинцы взяли валютных кредитов почти на $6 миллиардов

Объем ипотечных кредитов в валюте по состоянию на 3 июня составляет 3,28 млрд долл.

Такая информация содержится в инфографике на странице Национального банка Украины в социальной сети Facebook.

По данным НБУ, общий объем валютных кредитов по состоянию на 3 июня составляет 5,86 млрд долл. При этом регулятор отмечает, что при конвертации валютных кредитов по курсу 5,05 грн/долл. убытки банковской системы составят около 100 млрд грн, по курсу 8,0 грн/долл. – 77 млрд грн.

Поки в УКМЦ триває прес-брифінг щодо валютних кредитів, ми підготували для вас невеличку інфографіку Posted by Національний банк України on 3 липня 2015 р.

По информации Нацбанка, убытки, которые получат банки в случае принудительной конвертации по курсу 5,05 грн/долл., превысят 5% ВВП. При этом НБУ отмечат, что убытки банковской системы на 1 июня составили 73,2 млрд грн, тогда как расходы Украины на оборону и правоохранительные органы в 2015 году достигают 90 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 2 июля Верховная Рада приняла закон №1558-1 о реструктуризации валютных кредитов по курсу на момент заключения кредитного договора, за него проголосовали 229 народных депутатов при необходимых 226.

Закон предусматривает, что все банки по письменному заявлению граждан Украины, имеющих невыполненные обязательства по кредитным договорам в иностранной валюте, обязаны в течение месяца провести реструктуризацию обязательства по кредитному договору по официальному курсу НБУ на дату заключения кредитного договора без повышения ставки кредита, ограничения по сумме и независимо от платежной дисциплины заемщика.

Читайте такжеАбромавичус предупредил об угрозе потери денег МВФ из-за скандального закона о валютных кредитахВ рамках новой программы с МВФ Украина взяла на себя обязательства не вмешиваться в процесс реструктуризации кредитов, который должен происходить на добровольной договорной основе между банками и их заемщиками. Меморандум с фондом предусматривает, что президент Украины должен ветировать подобный закон в случае его принятия парламентом.

Действующий с 12 мая меморандум между банками и заемщиками позволяет гражданам конвертировать остаток валютного кредита под залог недвижимости до эквивалента 2,5 млн грн по курсу НБУ на 1 января 2015 года (около 158,5 тыс. долл.), при этом по кредитам для покупки социального жилья (квартира до 60 кв. м или жилой дом до 120 кв. м) банки списывают до 50% долга.