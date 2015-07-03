Гривня на межбанке держится чуть ниже 21 за доллар

В пятницу, 3 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,99/21,03 грн/долл.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,2790/23,3180 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3760/0,3770 грн/рубль.

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