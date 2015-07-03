У Абромавичуса хотят пересмотреть прогнозы развития экономики Украины

Министерство экономического развития и торговли Украины намерено пересмотреть прогнозы развития экономики страны до конца года и на основе новых, пересмотренных показателей будет рассчитывать дальнейшие экономические ожидания, заявил в ходе брифинга в Кабинете министров глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус.

«Мы сейчас обсуждаем макропоказатели на следующий год и три последующих года, и сейчас нам надо понять, какая база будет по этому году. Та база, которая была опубликована ранее, она должна измениться. В ближайшее время мы обнародуем цифры. Но те показатели, которые мы прогнозировали изначально, они не учитывали всю сложность ситуации в части военных действий. И вы уже видите прогнозы Нацбанка, прогнозы Всемирного банка и МВФ, думаю, порядок цифр будет достаточно непростой», - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что война остается ключевым фактором ухудшения экономического состояния в стране. «Если ситуация на фронте не будет ухудшаться, то экономически плохие показатели окажутся уже позади», - отметил Абромавичус.

Кроме того, он обратил внимание, что, несмотря на неопределенность в связи с войной, инвесторы не оставляют Украину без внимания. «Я много общаюсь с бизнесом. Многие приходят и смотрят возможности для инвестирования», - сказал министр, отметив, что правительство ведет активные переговоры с крупнейшими мировыми компаниями, которыми готовы инвестировать в портовую инфраструктуру Украины, сферу телекоммуникаций и банковский сектор.

Читайте такжеАбромавичус предупредил об угрозе потери денег МВФ из-за скандального закона о валютных кредитахКак сообщал УНИАН, по данным Госстата, падение ВВП Украины в первом квартале 2015 года по сравнению с первым кварталом 2014 года (в постоянных ценах 2010 года) составило 17,2%. При этом инфляция в мае в годовом выражении замедлилась до 58,4%.

Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% (по пессимистическому сценарию) до 5,5% (по оптимистическому).

Согласно прогнозам Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития, ВВП Украины в 2015 году упадет на 9%. Всемирный банк прогнозирует падение ВВП страны в этом году на 7,5%.