Баланс недели: газовая война, депутатский популизм и первая чистка в Кабмине

Одним из главных событий минувшей недели стали трехсторонние - в формате Украина-ЕС-Россия - газовые переговоры в Вене. Как и ожидалось, никаких договоренностей достигнуто не было.

Россия традиционно использовала газ в качестве политического давления на Украину. Ее предложения никак не увязывались с экономическими реалиями. И Украина их отклонила – скидка на третий квартал в 40 долларов, до цены 247 долларов за 1 тысячу кубометров, что соответствует стоимости топлива во втором квартале. При этом в РФ подчеркивают, что размер скидки – исключительно ее право. Наша страна настаивает на дисконте не менее 30% от контрактной стоимости газа и на разрешении всех спорных моментов до конца 1-го квартала 2016 года, до выводов по искам сторон Стокгольмского арбитража. По расчетам Минэнергоугля, газ должен стоить не более 205 долларов, исходя из ситуации на мировом энергорынке.

Так как компромисс не был найден, «Нафтогаз» с 1 июля прекратил закупку газа у «Газпрома» в виду завершения 30 июня действия дополнительного соглашения по «зимнему пакету».

При этом Украина гарантирует транспортировку газа европейским потребителям в полном объеме и в соответствии с контрактными условиями. Таким образом, на сегодня «Нафтогаз» импортирует углеводороды в реверсном режиме только из Словакии (около 13,9 млн куб. м в сутки).

В Москве такая непокорность Украины пришлась не по вкусу, и в тот же день – 1 июля министр энергетики РФ Александр Новак заявил о новых условиях: скидка на газ снижается в два раза - с 30% до 13,92%, а закупка топлива – только по предоплате. Киев это не напугало.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заверил, что приостановка с 1 июля импорта российского газа не повлияет на подготовку к зимнему периоду.

По его словам, на начало отопительного сезона в ПХГ будут закачены объемы, которые были на октябрь 2014 года – порядка 16 млрд кубометров. А в условиях падения потребления «голубого топлива» в стране на 20% и отказа от поставок на оккупированную боевиками территорию Донбасса, этого запаса Украине хватит.

А по поводу недостающих средств на заполнение хранилищ (кстати, Россия требует накопить в ПХГ не менее 19 млрд кубов, хотя Украина считает, что хватит и 16), то на следующей неделе планируются переговоры с иностранными кредиторами. ЕС уже неоднократно заявлял, что финансовая помощь Украине будет оказана.

Газовую тактику Украины экспертная среда оценила положительно. Так, генеральный директор Центра исследований энергетики (EIR Center, Украина) Александр Харченко считает, что позиция нашей страны – абсолютно оправдана.

«Наконец-то, команда, которая ведет переговоры, заняла правильную позицию - когда Украина говорит, что мы не будем покупать газ, а посмотрим, как вы его будете запихивать назад в месторождения. И до тех пор, пока не предложите нам адекватную цену, которая нас устроит, исходя из цены на европейском споте и стоимости транспортировки, мы не будем покупать ваш газ. И это – самая правильная позиция, которую я могу себе представить в отношениях с «Газпромом», - подчеркнул эксперт.

Еврокомиссия надеется, что газовые переговоры на техническом уровне продолжатся в августе, на политическом - в сентябре. «У нас будет встреча на техническом уровне экспертов после летних каникул, чтобы было возможно встретиться на политическом уровне в сентябре», - сказал вице-президент ЕК Шефчович, уточнив, что встреча экспертов может состояться и в августе. Демчишин уверен, что с Россией удастся договориться.

Ципрасы в украинском парламенте

На минувшей неделе особо отличились народные депутаты, у которых в преддверии выборов активизировалась приверженность к популизму. Ситуация напоминает греческий «концерт»: там заигрывание с избирателями закончилось полным фиаско - практически дефолтом страны. Главную скрипку играл премьер-министр Алексис Ципрас.

У нас пока такой итог «народолюбия» не предвидится, но намек на это уже есть. 2 июля Верховная Рада в третьем чтении, в нарушение Регламента, приняла законопроект о реструктуризации валютных кредитов. «За» документ проголосовали 229 народных депутатов. На голосовании настаивали все фракции парламента, включая Оппозиционный блок и фракции Радикальной партии и «Самопомичи», которые ранее покинули зал в знак протеста против голосования за антикоррупционные законопроекты. В первом чтении «кредитный» законопроект был рассмотрен Верховной Радой 9 апреля. Тогда парламентарии тоже его поддержали.

Закон предусматривает, что все банки по письменному заявлению граждан Украины, которые имеют непогашенные обязательства по кредитным договорам в иностранной валюте, обязаны в течение месяца провести реструктуризацию обязательства по официальному курсу НБУ на дату заключения кредитного договора без повышения ставки кредита, ограничения по сумме и независимо от платежной дисциплины заемщика.

Этот документ изначально резко раскритиковали в Нацбанке и Министерстве финансов, и сейчас их мнение не изменилось. В Нацбанке отметили, что принудительная конвертация валютных кредитов граждан по курсу 5,05 грн/долл. приведет к убыткам банков в размере около 100 млрд грн и разрушит финансовую систему Украины. Причем указанная сумма больше, чем затраты на оборону и правоохранительную деятельность в 2015 году.

В случае реализации норм закона банковская система утратит способность придерживаться обязательных нормативов капитала, что приведет к необходимости немедленной капитализации банков, в том числе государством путем рефинансирования. Кроме того, нормы закона существенно нарушают баланс кредиторов и заемщиков, перенося всю тяжесть убытков исключительно на банковскую систему.

«Это – популизм, который не имеет ничего общего со справедливостью», - считает глава Минфина Наталия Яресько. По ее словам, закон распространяется лишь на небольшую часть заемщиков, он не поможет повысить уровень справедливости в обществе.

Между тем, государством и банкирами уже был заключен Меморандум по поводу разрешения ситуации с валютными кредитами, что сделано в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом. И он на сегодня продолжает действовать.

Опомнившись, некоторые депутаты в Facebook стали извиняться за необдуманный шаг. Некоторые из них объясняли поддержку документа помутнениями в голове, или плохой слышимостью предложения по законопроекту от спикера. Ряд народных избранников уже изъявили желание отозвать свои голоса, что, кстати, тоже нарушает Регламент.

Стоит отметить роль в произошедшем руководителя фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Именно она все последнее время рьяно выступала за принятие скандального документа. В преддверии голосования по закону в парламенте, она выступила на небольшой сцене у стен ВР, призывая пересчитать заемщикам валютные кредиты по старому курсу. При этом собравшийся народ, не понимая реальных последствий для экономики страны от такого «пересчета», поддерживал ее аплодисментами и одобрительными возгласами.

Закон будет передан на подпись президента, а за гарантом закреплено право ветирования.

Депутатские "оплошности"

На этом показательные выступления на минувшей неделе народных депутатов не закончились. 1 июля они приняли закон, согласно которому регистратор расчетных операций (РРО) не применяется к плательщикам единого налога первой группы и второй, третьей групп - физических лиц-предпринимателей независимо от выбранного вида деятельности, объем дохода которых на протяжении календарного года не превышает 1 млн грн.

По словам президента ассоциации «Укрлегпром» Александра Соколовского, отмена кассовых аппаратов - это лобби чьих-то интересов, а не ЧП-шников. «Кому это выгодно? К сожалению, очень многим. Но к наполнению бюджета и заботе о малом бизнесе данная отмена не имеет никакого отношения», - написал он в Facebook.

Соколовский рассказал, что при наличии кассового аппарата у государства есть возможность и полномочия проверять, является ли заявленный объем валовой выручки соответствующим выбранной группе «упрощенцев». И даже если предприниматель не пробивает чек через аппарат, то при контрольной закупке он может получить штраф.

«Ну а сейчас опять проверка соответствия предпринимателя выбранной группе по единому налогу основывается только лишь на доверии к его словам. И ни малейшего механизма контроля суммы оборота в год у государства нет. Понятно, что при возможности не платить, они будут платить в госбюджет по минимуму. А самых честных ждет судьба самых неконкурентоспособных, что закончится или разорением, или принуждением к игре по общим правилам», - считает Соколовский.

Он также отмечает, что при отсутствии кассовых аппаратов предпринимателям придется платить дань «решалам», милиции, владельцам рынков и другим лицам, которые используют ЧП-шников для реализации контрабанды и краденых товаров.

При этом с принятием реально необходимых для страны документов депутаты тормозят. Глава Министерства финансов заявила, что Украина до сих пор не получила от Всемирного банка 1,3 млрд долл., потому что депутаты не приняли два необходимых для предоставления финансовой помощи законопроекта.

«Если вы хотите, чтобы Всемирный банк с нами работал и дал нам дополнительные кредиты и возможности, то мы должны завершить ту работу, которую мы начали. Мы сейчас не можем получить по одной программе 800 млн долларов, по второй - 500 млн», - сказала Яресько, обращаясь к депутатам во время традиционного Часа вопросов к правительству.

Есть вопросы к депутатам и по поводу законопроектов по программе МВФ. Кстати, ключевой кредитор страны завершил первый пересмотр программы сотрудничества с Украиной с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) и готов рассмотреть вопрос выделения второго кредитного транша в объеме 1,7 млрд долл. Предположительно заседание Совета директоров Фонда состоится в средине июля. К этому времени парламенту необходимо принять пакет документов, включая закон о совершенствовании системы гарантирования вкладов и финансировании «Нафтогаза».

Увольнения министров

На минувшей неделе два министерства лишились своих руководителей. 2 июля Верховная Рада уволила скандально известного Игоря Шевченко с должности министра экологии и природных ресурсов. Причем вопрос его увольнения в сессионном зале парламента даже не обсуждался. Инициатором отставки выступало правительство. Причина – коррупционные правонарушения, а также несоблюдение норм госслужбы.

Теперь уже экс-министр считает, что его сместили с должности из-за конфликта интересов с премьер-министром Арсением Яценюком, который, по словам Шевченко, хотел в кресле руководителя Государственной службы геологии и недр видеть «своего» человека.

Весьма неожиданно решил уйти с должности министра здравоохранения Александр Квиташвили. Первым о его отставке утром 2 июня заявил депутат от Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко, хотя пресс-служба Минздрава эту информацию опровергала. И лишь к средине дня Квиташвили вышел на брифинг и сказал - заявление на увольнение уже написано.

На каком уровне принималось это решение, остается загадкой. Сам Квиташвили рассказал, что действовал самостоятельно, правда, после общения с некоторыми людьми.

«Я никуда не уезжаю. Я остаюсь в Украине и готов помогать новому министру», - пояснил свои планы на будущее Квиташвили.

При этом он упомянул народных депутатов: «Когда я приезжал в декабре, я думал, что мы будем работать все вместе - и исполнительная, и законодательная власть… Нам мешает та система, которая цементировалась 25 лет и сейчас старается выбить из себя реформы как инородное тело. Я сожалею об этом, потому что остался только маленький шажок – принять изменения в закон о здравоохранении», - сказал Квиташвили.

Другие значимые события

Рынок телекоммуникаций и абонентов мобильной связи на минувшей неделе узнал подробности крупной сделки. Речь идет о выкупе турецкой Turkcell у группы СКМ Рината Ахметова почти 45% акций компании Euroasia Telecommunications Holding BV, которой принадлежит один из крупнейших украинских мобильных операторов «Астелит» (ТМ Life). Стало известно, что холдинг Ахметова выручит за свой пакет акций 100 млн долл. Turkcell оплатит долги «Астелита», обеспеченные гарантией группы СКМ, а также прекратит гарантийные соглашения с группой. После приобретения указанной доли Turkcell консолидировал 100% акций украинского оператора. В Министерстве экономического развития и торговли считают, что это событие даст толчок к ускорению развития телекоммуникаций в нашей стране.

Первые решения в должности главы крупнейшей газодобывающей компании «Укргазвыдобування» делает Олег Прохоренко. Он направил письмо материнской компании «Нафтогазу», в котором говорится об отсутствии возможности выплатить в госбюджет 130 млн грн дивидендов за 2012-2013 годы. Пока реакции «Нафтогаза» нет. Между тем, возникает вопрос – будут ли власти так же принципиальны в вопросе уплаты дивидендов с «Укргазвыдобування», как и с «Укрнафтой».

Кроме того, Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила, что фиктивные инвестиции в Украину при участии компаний экс-президента Виктора Януковича составили 1,37 млрд долл. В дальнейшем с целью легализации часть этих средств в эквиваленте 1,150 млрд долл. были использованы для приобретения облигаций внутреннего государственного займа в долларах, а остальные средства в эквиваленте 220 млн долл. размещены на депозитах в украинских банках. В настоящее время эти активы арестованы.

И в завершении новость по экспорту зерна – одному из важных источников получения валютных доходов. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует рекордный экспорт зерновых в следующем маркетинговом году (июль 2015 – июнь 2016 года) - 34-37 млн тонн. При этом валовой сбор зерна в стране в 2015 году ожидается на уровне 60 млн тонн.

Александр Гречко (УНИАН)