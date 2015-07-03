ЕБРР готов дать Украине $1 миллиард при условии проведения реформ

Но это произойдет только при условии реализации властями реформ, сообщает Reuters со ссылкой на слова главы ЕБРР Сумы Чакрабарти.

ЕБРР инвестировал рекордные $1,2 миллиарда в украинские проекты в 2014 году, но в этом году вложил только $100 миллионов, стремясь убедиться в прогрессе реформ.

"Мы нацелены на (инвестирование) примерно $1 миллиарда... но это полностью зависит от реализации реформ, поэтому может быть и меньше", - сказал президент ЕБРР.

По его словам, кредиты и инвестиции банка могут пойти в сектора, требующие особого внимания: энергетический, банковский и судебный.

Читайте такжеЕБРР призвал частных кредиторов "подставить плечо" Украине

ЕБРР вместе с другими международными финансовыми организациями встретится с представителями украинского министерства энергетики, чтобы обсудить кредитование поставок газа.

"Дискуссии на следующей неделе будут иметь решающее значение. Мы также должны выработать связанные с этим реформы", - сказал Чакрабарти.

По его словам, если Украина выполнит необходимые задания, основная часть запланированного $1 миллиарда пойдет в энергетический сектор.

В то же время, правительство до сих пор не выполнило обещание разделить Нафтогаз на отдельные предприятия, управляющие добычей, продажами и транспортировкой топлива.

Реформируя банковский сектор, Украина за последние 18 месяцев закрыла более 50 банков, сократив общее число учреждений до 114.

Чакрабарти сказал, что для Украины это "до сих пор слишком много банков, некоторые из которых, на наш взгляд, являются личными копилками олигархов".

По мнению президента ЕБРР, для украинской экономики достаточно не более 50 банков.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что Европейский банк реконструкции и развития готов оказать поддержку Украине в организации поставок газа из Евросоюза и в вопросах приватизации госимущества.