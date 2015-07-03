Нацбанк надеется улучшить платежный баланс Украины за счет кредитов и отсрочки выплаты долга

Национальный банк Украины улучшил прогноз профицита сводного платежного баланса по итогам 2015 года до 2,2 млрд долл. с 2 млрд долл., прогнозируемых ранее.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за июнь, опубликованном на сайте регулятора.

Согласно отчету, в этом году поступления от МВФ составят 9,9 млрд долл., что обеспечит рост международных резервов до 18,2 млрд долл., или до уровня 3,7 месяца импорта будущего периода.

Одновременно НБУ ухудшил прогноз дефицита текущего счета платежного баланса до 1,4 млрд долл., или 1,5% ВВП, с дефицита в 1,1 млрд долл., прогнозируемого ранее, в связи со снижением прогноза цен на сырьевые товары на мировых товарных рынках и медленным восстановлением производственных мощностей и инфраструктуры на востоке Украины.

Нацбанк прогнозирует возврат к профициту финансового счета платежного баланса в 2015 году до 3,6 млрд долл. за счет получения официального финансирования на 2,5 млрд долл. в виде кредитов, макрофинансовой помощи и средств от размещения облигаций под гарантии США, а также за счет отсрочки выплат по еврооблигациям на 5,3 млрд долл.

Читайте такжеГосдолг Украины в этом году достигнет 95% ВВПВ 2016 году НБУ ожидает дальнейшего формования профицита сводного платежного баланса на уровне 1,4 млрд долл. Поступления от МВФ в следующем году, по информации регулятора, составят 2,5 млрд долл., что обеспечит рост резервов до 22,1 млрд долл., или уровня 4,3 месяца импорта.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в апреле прогнозировал профицит платежного баланса Украины по итогам 2015 года на уровне 2 млрд долл.

Платежный баланс Украины в январе-мае 2015 года сведен с дефицитом 1,789 млрд долл., что почти в 2 раза меньше дефицита на уровне 3,496 млрд долл. за аналогичный период 2014 года.

По итогам 2014 года платежный баланс Украины был сведен с дефицитом 13,307 млрд долл. против профицита в 2,023 млрд долл. по итогам предыдущего года.