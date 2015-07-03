Ситуацию в Греции обсудят в Европарламенте с Туском и Юнкером
21:04, 03 июля 2015Финансы
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Греции не хватает средств на финансирование своих внешних и внутренних обязательств, а партнеры по ЕС требуют новых жестких реформ в обмен на кредиты.
REUTERS
Депутаты Европарламента (ЕП) в рамках пленарной сессии в Страсбурге проведут 7 июля дебаты по греческому кризису совместно с председателями Европейского совета и Еврокомиссии Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЕП.
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Греции не хватает средств на финансирование своих внешних и внутренних обязательств, а партнеры по ЕС требуют новых жестких реформ в обмен на кредиты. Премьер Греции Алексис Ципрас назначил на 5 июля референдум по предложениям европейских кредиторов и призвал избирателей от этих предложений отказаться.
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