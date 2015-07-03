Яресько: Рада поставила под угрозу получение Украиной финансирования объемом $3 миллиарда

Об этом отметила министр финансов Украины Наталия Яресько на своей странице в Facebook.

«На этой неделе наша страна могла выполнить условия, необходимые для дальнейшего прогресса в сотрудничестве с МВФ и Всемирным банком. Зато, ни один из четырех проектов законов, необходимых для этого прогресса, не был принят», - написала Яресько.

В частности, для продолжения сотрудничества с МВФ Украина должна принять законопроекты: №2045-а, относительно системы гарантирования вкладов физических лиц, что значительно усилит защиту вкладов граждан Украины; №2956, относительно механизмов влияния на предприятия-должники Нафтогаза Украины, что должно усилить дисциплину юридических лиц в уплате задолженности за потребленные энергетические ресурсы; №2873, относительно уточнения подследственности Национального антикоррупционного бюро. А также проект закона, который необходим для разблокирования финансирования со стороны Всемирного банка - проект закона №2029-а, по регулированию в сфере коммунальных услуг.

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«Таким образом, получение Украиной финансовой поддержки объемом $3 млрд (1,7 млрд - в виде нового транша МВФ, и 1,3 млрд - в виде финансирования по двум разным программам Всемирного банка), которая так необходима нашей стране, оказалось под угрозой», - говорится в сообщении.

Наталия Яресько призвала народных депутатов «сделать принятие этих проектов законов первейшим приоритетом следующей пленарной неделе». По ее словам, сейчас нельзя «пренебрегать финансовой поддержкой, в которой так нуждается украинский народ во времена тяжелейшего экономического кризиса».

Ось і добіг кінця ще один робочий тиждень. На цьому тижні наша країна могла виконати умови, необхідні для подальшого про... Posted by Наталія Енн Яресько / Natalie Ann Jaresko on Friday, July 3, 2015

Как сообщал УНИАН, ранее Наталия Яресько назвала принятие Верховной Радой законопроекта о реструктуризации валютных кредитов «вызовом справедливости в Украине». Потенциальные потери банковской системы Украины от такого шага составят 95 млрд гривен. Это больше, чем будет потрачено на оборону и правоохранительную деятельность в 2015 году.