Фискальной службе дали срок

«У вас есть три месяца, чтобы налогоплательщики ощутили новую налоговую культуру» - такой срок премьер Яценюк отвел новому главе Государственной фискальной службы Роману Насирову на реформу ведомства. Причем, по словам Яценюка, реформа ГФС не должна быть косметической, она должна быть всеобъемлющей и глубинной, с тотальной сменой руководства на местах и переподчинением Министерству финансов.

Между тем, эксперты настроены скептически в отношении ряда нововведений правительства.

Попытка номер два

Основной целью реформы глава ГФС назвал повышение эффективности деятельности фискальной службы и внедрение действенной системы администрирования налогов.

«Упрощение процедуры уплаты налогов и построение реально доверительных отношений с плательщиками налогов. Улучшение процесса администрирования налогов, создание автоматизированных систем интеллектуального администрирования», - пояснил основы реформы Насиров.

Он предложил правительству увеличить количество своих заместителей с двух до пяти человек, объяснив это тем, что после реструктуризации службы будет выделено именно пять ключевых направлений. При этом глава ведомства рассчитывает оптимизировать структуру налоговой на 30%.

«Нам будет нужен год, чтобы довести структуру до «минус 30%», но после внедрения электронных сервисов», – отметил Насиров. По его словам, на первом этапе штат сотрудников ГФС будет сокращен на 10%, а в течение следующих 10 месяцев – еще на 10%.

Министр финансов Наталия Яресько рассчитывает, что в ходе реформы удастся сократить количество сотрудников налоговой вдвое, что позволит повысить уровень заработных плат остальным работникам. Это, по ее словам, во-первых, снизит давление на налогоплательщиков, а во-вторых, станет еще одним шагом к решению главной задачи реформы - ликвидации коррупции на всех уровнях в налоговой и таможенной системах.

«Реформа должна устранить возможности для контрабанды и уклонения от уплаты налогов, которые фактически крадут у нашей страны возможность усилить свою обороноспособность и крадут у наших граждан возможность получать качественные услуги и необходимую финансовую поддержку от государства», - сказала Яресько.

Вторая задача реформы - создание честной и справедливой структуры налоговых органов, что позволит обеспечить стабильный, предсказуемый и равный подход к бизнесу.

«Нам нужна ГФС, которая вдохновляет бизнес, а не ГФС, которая запугивает бизнес, карает, дискриминирует предпринимателей, которые честно платят налоги», - подчеркнула министр.

План реформы предусматривает обширное внедрение электронных сервисов. Благодаря использованию технологий, правительство хочет минимизировать влияние человеческого фактора на принятие решений со стороны фискальных органов относительно плательщиков налогов.

Кроме того, по предложению Яценюка, в качестве эксперимента иностранные компании будут приглашены к управлению наиболее коррумпированными таможнями Украины.

«Я предлагаю Министерству финансов и руководству ГФС провести эксперимент на отдельных таможнях. Давайте сделаем пилотный проект, и пригласим внешние компании, чтобы они оперировали на отдельных таможнях. Такой опыт был в Болгарии, других странах, – сказал он. – Первый этап - определить таможни, и предлагаю отдать в управление иностранным компаниям наиболее коррумпированные таможни. И там мы сразу увидим, какой результат работы». При этом Яценюк отметил, что предложение правительства состоит еще и в том, чтобы устанавливать для таможен плановые поступления и суммы, которые будут собираться сверх плана, делить с местными властями. «У нас есть, например, плановые поступления по Одесской таможне. Все, что выше плана, – 50 на 50:50% забирает бюджет, 50% Одесса забирает себе. Мы готовы на такой эксперимент», - отметил глава правительства.

По его словам, налоговая милиция, наконец, станет службой финансовых расследований.

«Налоговая милиция должна стать службой финансовых расследований… Налоговая милиция должна уйти в прошлое. У нас должна быть профессиональная служба финансовых расследований», - сказал премьер.

Личный контроль премьера

«Предыдущее руководство фискальной службы имело полгода. И не справилось с теми заданиями, которые я ставил. Именно поэтому правительство начало расследование и все руководство ГФС было отстранено и заменено», - отметил Яценюк.

Чтобы декларируемые изменения не зависли, как обычно, в воздухе, премьер определил каждому из топ-менеджеров ГФС критерии, по которым будет оценивать их работу.

От главы ГФС потребовал реструктуризацию фискальной службы, разработку изменений в законодательство совместно с Минфином, борьбы с налоговым мошенничеством в отношении НДС, увеличения поступлений с НДС за счет ликвидации налоговых ям за май-июль на 5% и полной кадровой ротации.

Ответственному за работу налоговой милиции Сергею Билану премьер поручил провести результативную борьбу с контрафактом и мошенническими схемами с НДС, привлечь к ответственности виновных и открыть конкретные уголовные дела.

Главного таможенника Константина Ликарчука премьер обязал внедрить электронную таможню, создать на западной границе совместные со службами соседей таможенные посты, ликвидировать контрабанду, а также создать на всех таможнях «единые окна», провести кадровую ротацию.

Реформа ради реформы?

Эксперты, в отличие от правительства, настроены скептически в отношении реформы ГФС. По их мнению, поставленные задачи, хотя и являются важными, - не реформаторские.

«Эти красивые лозунги абсолютно ничем не подкреплены. Декларации без отсутствия механизмов и инструментов. Как таковой реформы я не увидела вообще», - считает вице-президент УСПП Юлия Дроговоз. По ее мнению, конкретики в задекларированных нововведениях нет. Одним из главных новшеств реформы эксперт называет переподчинение налоговой Минфину, однако целесообразности в этом она не видит.

«Только судьба общественного совета при ГФС под вопросом, больше никаких изменений я не вижу», - сказала Дроговоз.

Эксперты также с недоверием относятся к идее привлечения иностранных специалистов на украинские таможни, и настаивают на том, что при желании и политической воле украинскую таможню можно будет очистить от коррупции без этого шага. Глава таможни Константин Ликарчук считает, что идея передачи функций таможни на аутсорсинг иностранной компании является преждевременной и находится вне правового поля, а также может потребовать изменений в Конституцию. Он не понимает, чем функционально будут заниматься эти организации.

«С точки зрения функционального вопроса я до конца не понимаю, чем конкретно эти организации будут заниматься. То есть, у меня вопрос - кто будет открывать шлагбаум. Я этого не понимаю. Если открывать шлагбаум будут те же, кто его открывает сейчас, то в чем функция этих организаций? А если они будут открывать шлагбаум, то сколько будет стоить такое количество иностранных специалистов. И если государство найдет деньги для них, то почему оно не находит деньги для существующих специалистов и не дает им те же 2-3-5 тысяч евро, которые будут платить иностранцам, как минимум», - сказал Ликарчук.

Эксперты считают, что для борьбы с коррупцией у фискальной службы уже давно есть все инструменты.

«Механизмы для искоренения коррупции были и вчера, но для этого нужна воля, а не перестановки местами структур. То, что в налоговых органах существуют определенные перегибы, коррупция, незаконные методы администрирования налогов, об этом знают и сами налоговики и руководство Минфина. Чтобы это побороть, просто нужна воля, а структурные перестановки - это просто антураж», - прокомментировал реформу ГФС руководитель Киевского центра поддержки и развития бизнеса Дмигрий Гарный.

Специалисты единогласно выступают за демилитаризацию налоговой милиции и создание службы финансовых расследований, так как тогда работа налоговой милиции не будет основываться на законе о милиции, а исключительно на Налоговом кодексе. Но идея создания службы финансовых расследований существует не первый год.

Дроговоз отмечает, что налоговая реформа, предложенная предыдущим руководством ГФС, была более интересной и конструктивной

«Билоус предлагал перевести на более высокие уровни налоговую милицию, и собирался за счет этого оптимизировать структуру. В этой реформе ничего не понятно, кроме общих слов и пяти замов, и переподчинения Минфину», - подчеркнула Дроговоз.

Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко отмечает, что бизнес ожидает от реализации реформы таких важных шагов, как прозрачность налогового законодательства, личная ответственность сотрудников ГФС и внедрение профессиональной аттестации, а также налаживание партнерских отношений между бизнесом и фискальными органами по примеру Дании, Польши и Великобритании. «На мой взгляд, все эти факторы в сумме могут дать хороший результат. Ведь простота законодательной базы поможет свести к минимуму проявления коррупции. Кроме того, необходимо лишить фискальные органы карательной функции, а налоговые нормы больше не должны использоваться как метод борьбы с уголовными правонарушениями. Бизнес-сообщество также позитивно воспримет курс на снижение фискального давления в отношении легального бизнеса, так как Украина все еще остается страной с высокой коррупционной составляющей в этой сфере», - отмечает она. В то же время, Деревянко сомневается относительно того, что предложенные изменения смогут кардинально улучшить работу ГФС.

«Проект реформы не предусматривает отмену так называемых «налоговых планов» на основе процента от оборота компании. Налоговые инспекторы по-прежнему пытаются «выискать» недостатки в работе компаний ради фискального наполнения бюджета. Если этот подход останется прежним, то система не изменится к лучшему», - считает Деревянко.

Ксения Обуховская (УНИАН)