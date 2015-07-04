Bloomberg: Крупнейшие российские банки сокращают персонал из-за санкций ЕС

Крупнейшие российские банки «Сбербанк России», «БТБ» и «Альфа-банк» продолжают сокращать персонал своих европейских отделений из-за влияния санкций, сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, крупнейший банк России - «Сбербанк» сократит семь человек в лондонском офисе, доведя общее количество персонала до 40.

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Группа «ВТБ», второй по величине кредитор России, пишет Bloomberg, продолжает сокращать персонал в Лондоне после увольнения 55 человек в Европе в прошлом году. На начало 2015 года западный персонал банка составлял 425 человек.

Кроме того, по данным агентства, сокращения пройдут и в финансовых учреждениях, которые не попали под санкции. В частности, «Альфа-банк» также планирует сократить штат своего отделения в Лондоне.

Агентство отмечает, что западные банки стараются ограничить свое сотрудничество с российскими финучреждениями, так как санкции осложняют работу.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против РФ.

17 июля постоянные представители стран ЕС договорились продлить экономические санкции против России до 31 января следующего года.