Евросоюз созывает экстренный саммит на фоне итогов референдума в Греции

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский президент Франсуа Олланд в ходе телефонной беседы договорились провести внеочередной, экстренный саммит еврозоны, что связано с негативными результатами референдума в Греции, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу Меркель.

Кроме того, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер проведет 6 июля срочную конференцию с главой Евросовета Дональдом Туском.

Читайте такжеПо окончательным данным, 61,31% греков высказались против условий соглашения с кредиторамиКак сообщалось, на проведенном в воскресенье, 6 июля, референдуме Греция ответила "нет" новым мерам экономии, необходимым для получения дополнительной финансовой помощи от группы международных кредиторов. Исход референдума может стоить Афинам места в еврозоне. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что правительство страны возобновит переговоры с кредиторами в понедельник, 6 июля.

Президент Еврогруппы Йерун Дейсселблум в своем заявлении отметил, что промежуточные результаты референдума в Греции прискорбны для будущего страны.

Аналитики считают, что выход Греции из еврозоны является сейчас наиболее вероятным сценарием развития событий.