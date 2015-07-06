В России рынок кредитования сократился более чем вдвое

В России оживление на рынке розничного кредитования, которое наблюдалось с февраля по апрель, оказалось недолгим, пишут "Известия".

В мае число займов, выданных банками населению, сократилось более чем в два раза (на 54%) по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как в мае прошлого года снижение составило всего 10%. Об этом свидетельствует анализ базы данных Объединенного кредитного бюро.

Читайте такжеКудрин: доля российской экономики в мировой сократится до исторического минимумаСильнее всех просел сегмент кредитов наличными — снижение по сравнению с апрелем составило 63%. Количество выданных ипотечных кредитов снизилось на 20%, кредитных карт — на 17%.

Начальник управления розничного кредитования «Тройка-Д Банк» Гульнара Фаттахетдинова отметила, что кредиты наличными и кредитные карты рассчитаны на массового потребителя, который сильнее всего пострадал от кризисных явлений.

"Поэтому на фоне снижения реальных доходов населения и ужесточения требований к заемщикам наблюдается закономерное сокращение выдач этих кредитных продуктов. На сокращение ипотеки повлиял другой набор факторов. Это - долгосрочный вид кредитования, а число потенциальных заемщиков, уверенных в том, что они смогут обслуживать такой кредит в течение длительного периода, сокращается", - рассказала она.

Как подчеркивает эксперт по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА») Анастасия Личагина, сокращение выдач кредитов за январь было настолько значительным (например, общий объем выдачи ипотечных кредитов за месяц сократился на 96%), что даже оживление в последующие месяцы не позволило приблизиться к уровню выдач конца 2014 года.