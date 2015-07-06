Министр финансов Греции подал в отставку

Министр финансов Греции Яннис Варуфакис объявил в понедельник, 6 июля, после прошедшего в воскресенье в стране референдума по условиям соглашения с кредиторами, о своей отставке, передает ПРАЙМ.

На воскресном референдуме в Греции более 61% проголосовавших сказали "нет" требованиям европейских кредиторов, около 39% согласились на эти требования. Правительство Греции объявило, что выборы стали победой демократии. Глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум назвал итоги референдума "очень печальными" для будущего страны.

Читайте такжеЕвросоюз созывает экстренный саммит на фоне итогов референдума в Греции"Вскоре после оглашения результатов референдума мне стало известно, что участники Еврогруппы и другие партнеры считали бы, что мое отсутствие на переговорах помогло бы достичь соглашения. По этой причине я ухожу из Минфина", - говорится в заявлении Варуфакиса.