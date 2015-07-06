Малайзийская валюта обвалилась до 16-летнего минимума из-за скандала в стране

Курс малайзийской валюты опустился на 0,8% и составил 3,807 рингит за $1. Это - самый низкий показатель за последние 16 лет — с мая 1999 года, передает «Газета.Ru».

По мнению экспертов, национальная валюта существенно дешевеет из-за политического скандала в стране.

Читайте такжеМалайзия выступает за созыв трибунала под эгидой ООН по делу о катастрофе Боинга в УкраинеРанее The Wall Street Journal писала, что на банковские счета премьер-министра Малайзии Наджиба Разака было переведено порядка $700 млн из государственного фонда. Но в фонде опровергли данную информацию.

Позже Разак заявил о возможной подаче иска в отношении издания из-за публикации материала. По информации источников, иск может быть подан в суд 7 июля.