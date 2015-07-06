Финансисты предупреждают об угрозе коллапса банковской системы Греции

Курс евро относительно иены и доллара на мировых фондовых биржах упал после оглашения предварительных результатов референдума в Греции.

По словам финансистов, передает Русская служба ВВС, греческие банки находятся в опасной близости от коллапса.

Если это произойдет, миллионы греков потеряют сбережения, компании обанкротятся, в стране могут катастрофически сократиться запасы продовольствия и медикаментов.

Как отмечают аналитики, банкам в Греции необходим надежный кредитор, однако Европейский Центральный банк может не взять на себя эту функцию снова.

Читайте такжеМинистр финансов Греции подал в отставку - СМИЕвропейская комиссия, которая вместе с МВФ и ЕЦБ входит в тройку главных международных кредиторов Греции, требовала от Афин увеличения налогов и сокращения социальных пособий с тем, чтобы они смогли выполнить свои долговые обязательства.

В воскресенье греки большинством голосов отвергли предложения международных кредиторов о предоставлении экстренного займа.

Тем не менее, многие европейские политики считают, что дверь для переговоров с Афинами по-прежнему открыта.