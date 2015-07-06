Россия готовится к длительному противостоянию с Западом - СМИ

Россия будет готовиться к длительному противостоянию с Западом, для чего проанализирует все потенциальные риски в экономике, финансовой и информационной сферах, заявил Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности, пишут "Ведомости".

Кроме того, по его словам, готовятся изменения в стратегию национальной безопасности, внешней политики и другие документы, чтобы минимизировать зависимость от Запада и исключить «уязвимые места» для международных санкций. «Рассчитывать на изменение недружественного курса со стороны некоторых наших геополитических оппонентов в обозримом будущем не приходится», – констатировал Путин.

Читайте такжеКлючевые отрасли российской экономики падают рекордными темпамиСовбез принял решение подготовить стратегию экономической безопасности до 2030 г., сообщил после заседания его секретарь Николай Патрушев. Он подчеркнул, что помимо общих ответных мер на санкции, нацеленные на смену «того руководства страны, которое у нас есть сейчас», решено разработать «меры против отдельных стран или групп стран». В качестве примера Патрушев назвал возможность отмены «благоприятных условий»в торговле лесом для Финляндии, не пустившей нескольких российских парламентариев на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Решения о введении подобных ограничений будут приниматься отдельно, добавил секретарь Совбеза.

Если в прошлом году, когда Россия вводила ответные санкции, не было ощущения, что этот тренд долгосрочный, то сейчас и Западу, и России ясно, что это надолго и «стремления что-то менять не наблюдается», говорит председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Поэтому эксцессы, подобные происшествию с депутатами, будут только учащаться и Россия дает понять, что «на все будет ответ, причем не только символический, но и материальный», подчеркивает Лукьянов.

Тем не менее, считает Дмитрий Данилов из Института Европы РАН, Москве нельзя мотивировать долгосрочные стратегические решения «сегодняшней тактической кризисной игрой». Пересмотреть на бумаге стратегические документы просто, но на деле заменить европейское направление другим затруднительно, поскольку оно остается критически важным для России с точки зрения модернизационного будущего, подчеркивает эксперт. Россия должна оценивать, как санкции будут работать на долгосрочные стратегические интересы, говорит Данилов: «То, что они нас только укрепят и мы станем сильнее, – это блеф и миф. Уход в эту сторону значительно бьет по российским интересам».

Часть российской элиты готова к такому сценарию и настраивает президента на то, чтобы признать, что с Западом договориться не получается, и начать отвечать «по полной, а то и с опережением», но пока Путин не готов к такому сценарию, полагает директор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов: «Не случайно про древесину в публичное поле вбросил Патрушев – а он четко отстаивает точку зрения условных силовиков и сторонников «окопного мышления». Набор инструментов у России невелик – она интересна Западу как рынок сбыта и поставщик сырьевых товаров, напоминает эксперт, самый сильный аргумент у Москвы – угроза перекрыть нефть и газ, но сырьевой шантаж рискован: Россия не найдет быстрых маркетинговых альтернатив и лишится источников поступления средств к существованию. «Даже против Финляндии это выйдет нам боком. Истеричная реакция приведет к тому, что Финляндия вступит в НАТО, и нам легче от этого точно не будет», – резюмирует Симонов.