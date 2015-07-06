Больше всего пострадают от реструктуризации валютных кредитов банки с иностранным капиталом - эксперты

К такому выводу пришли эксперты, проанализировав официальные данные банковской отчетности, размещенные на сайте НБУ.

В абсолютном выражении популизм народных избранников ударит по интересам “Укрсоцбанка” (банковская группа Unicredit), чей портфель валютных кредитов физлиц по данным НБУ на 1 апреля 2015 года составляет в гривневом эквиваленте 15,3 млрд. Чтобы покрыть курсовую разницу в размере 10,4 млрд грн банку не хватит собственного капитала - после реструктуризации капитал “Укрсоцбанка” может оказаться отрицательным - минус 7%. В зоне риска могут оказаться также и такие ведущие банки с европейским капиталом, как “Укрсиббанк” (7,5 млрд) "Райффайзен Банк Аваль" (4,5 млрд), "ОТП Банк" (3,6 млрд грн).

В относительном выражении, если сравнивать валютный портфель с собственным капиталом, катастрофические последствия реструктуризации валютных займов по рецепту Верховной Рады ожидают “Универсалбанк” (Eurobank Group), у которого потери от курсовых разниц списания кредитов по “5,05” составят фантастическую сумму в 492% от капитала. Значительно пострадает от безграмотности украинских парламентариев и “Укрсиббанк” (BNP Paribas Group), у которого объем валютных кредитов населения почти в 6 раз превышает регулятивный капитал. Потери от реструктуризации займов составят 352%, то есть капитала банка не хватит на покрытие и третьей части курсовой разницы. Для украинской дочки венгерского “OTP банка” популизм депутатов обойдется в 170% от его действующего капитала, “Платинум банк” потеряет сумму эквивалентную 130% капитала банка.

Среди банков с украинским капиталом болезненной может оказаться реструктуризация почти 5 миллиардного портфеля для банка “Финансы и кредит”. В случае подписания Закона Президентом, потери его капитала составят 145%, то есть в полтора раза больше нынешней капитализации банка. Больше половины капитала в результате “реструктуризации” валютных кредитов теряет “Фидо Банк”. У ПриватБанка доля валютных кредитов населению 5,5 млрд грн, но с учетом масштаба этого банка возможные потери от реструктуризации составят 16% его капитала.

Суммарные потери капитала у крупнейших банков (1-й группы классификации НБУ) составят порядка 35%, что сведет на нет все усилия НБУ и акционеров по оздоровлению и докапитализации банковского сектора. Потери “средних” банков (2-й группы классификации) суммарно составят более 21% капитала. В целом по платежеспособным банкам, потенциальные потери от неожиданной “доброты” парламента оцениваются в 28% от капитала банковской системы.

Напомним, принятый ВР Закон предусматривает реструктуризацию невыплаченной суммы кредита и начисленных, но неуплаченных процентов путем замены иностранной валюты в национальную по официальному курсу НБУ на день подписания кредитного договора. Речь идет обо всех без исключения займах, без ограничения суммы задолженности. По данным НБУ, если все кредиты, предоставленные физическим лицам-резидентам в иностранной валюте, конвертировать в гривню по курсу 5,05 грн/доллар США, то банковская система понесет убытки в сумме около 100 млрд грн — это свыше 4,7 млрд долл.