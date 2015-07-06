Поступления в местные бюджеты за полгода выросли больше чем на треть

За январь-июнь 2015 года в общий фонд местных бюджетов, без учета трансфертов, поступило 44,6 млрд грн, что на 12,2 млрд грн, или на 37,7%, больше показателя за аналогичный период прошлого года (в сопоставимых условиях и без учета территорий, не подконтрольных украинским властям).

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, в том числе поступления налога на доходы физических лиц выросли на 16,2% - до 23,555 млрд грн, платы за землю – на 25,9%, до 6,639 млрд грн.

Также сообщается, что на 1 июля 2015 года местные бюджеты получили 77,732 млрд грн трансфертов, что составляет 94,7% плановых ассигнований на этот период.

Читайте такжеДоходы сводного бюджета за первое полугодие выросли на 66 миллиардовКак сообщал УНИАН, за январь-май 2015 года в общий фонд местных бюджетов, без учета трансфертов, поступило 37 млрд грн, что на 10 млрд грн, или на 36,8%, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

В рамках изменений в Бюджетный кодекс, действующих с начала этого года, в Украине внедряется новая система межбюджетных отношений, при которой правительство дает больший ресурс местным бюджетам, но в то же время увеличивает их ответственность по расходам.

В частности, местные бюджеты получили 10% налога на прибыль предприятий, 100% государственной пошлины, 100% платы за предоставление административных услуг, 80% экологического налога, акцизный налог, 25% платы за недра, налог на имущество, единый налог, налог на прибыль коммунальных предприятий, местные сборы, другие налоги.