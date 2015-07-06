Гривня на межбанке резко упала почти на 50 копеек
Украинская валюта опустилась до 21,50 за доллар.
В понедельник, 6 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,20/21,50.
Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.
Читайте такжеУкраинцы в июне продали банкам в 5 раз больше валюты, чем купилиПо информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,48/ 23,82, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,375/0,38.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 11:30 установился на уровне 21,4894 грн/долл., к этому часу заключено 8 сделок на сумму 3,64 млн долл.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 3 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,99/21,03.