Кризис в Греции - прививка для Украины от жадности и популизма

Многие жители страны вечного курорта - переживающей глубокий кризис Греции, узнав о результатах голосования на воскресном референдуме относительно условий кредиторов, возрадовались, рассчитывая, что затягивание поясов откладывается. Другие справедливо указали, что «прощение» греками тех, кому должны, может привести к затягиванию поясов уже не на одну, а на две дырочки. Но и те, и другие поняли: это не они держат весь финансовый мир в кулаке. В кулаке держат их. И не кредиторы, а популизм и необоснованные обещания греческих властей, которые уже заявили о первых отставках. Так, спустя несколько часов после голосования об уходе с должности заявил одиозный министр финансов Греции, бывший блоггер, продавец компьютерных игр и «либертарный марксист» Янис Варуфакис.

Соавтор и активный популяризатор идеи греческого дефолта как единственно правильного ответа многочисленным кредиторам, главным из которых был Международный валютный фонд, сообщил, что ни европейские партнеры, ни даже премьер-министр Греции – Алексис Ципрас, соратник и единомышленник, – не хотят видеть его за столом переговоров. «Так будет лучше для того, чтобы достичь согласия (с кредиторами - УНИАН)», - написал Варуфакис в своем блоге.

Есть уже и реакция ЕС: о внеочередном саммите еврозоны 7 июля заявила федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ее переговоры с президентом Франции Франсуа Олландом по Греции пройдут в понедельник, 6 июля. А премьер-министр Финляндии Юха Сивила озвучил позицию большинства лидеров ЕС: «Теперь греческое правительство должно рассказать другим членам Евросоюза о том, как оно собирается стабилизировать ситуацию в стране и какими будут их ответы на существующие проблемы». Тем более, что проблемы возникли не вчера.

Страна долгов

Греция – едва ли не единственная страна Европейского Союза, которая не только наиболее серьезно пострадала от мирового финансового кризиса 2008 года, но при этом так и не нашла рецептов преодоления последствий экономического упадка. Последние пять лет – с 2010 года, когда признаки рецессии в самой Европе ослабли, Афины, зарабатывающие деньги в основном от туризма и аграрного сектора, не предпринимали ничего, чтобы хоть как-то спасти собственную экономику, погрязшую в многомиллиардных долгах. Единственной задачей сразу нескольких греческих правительств, сменявших друг друга на волне регулярных народных волнений и акций протеста против мер жесткой экономии государственных средств, стал поиск очередных крупных займов для обеспечения «социальных» благ, не подкрепленных какими-либо экономическими успехами.

К началу 2015 года общая сумма государственного долга Греции достигла 312 млрд долл., что в пересчете на каждого жителя 11-миллионой страны, включая новорожденных и глубоких стариков, перевалило за 28 тыс. долл. Эти деньги нужно вернуть в ближайшие годы.

Пенсионный фонд Греции достиг размеров 10% ВВП, что даже по общеевропейским меркам очень много: средний показатель бюджета Пенсионного фонда в развитых странах с высоким уровнем дохода и умеренным показателем безработицы не превышает 4-5% ВВП. При этом в Греции едва ли не каждый четвертый – безработный. Иными словами, доходы, формирующие пенсионные накопления, попросту некому приносить.

В этой связи в последние годы ключевым условием всех выдаваемых Греции займов было уменьшение расходов бюджета, сокращение госаппарата и пересмотр пенсионной системы в части урезания пенсий до размеров, которые может обеспечить экономика. Причем на пенсионной реформе особенно настаивал Международный валютный фонд. Греция, как подчеркивали в МВФ, должна научиться жить по средствам и не бороться за среднеевропейскую пенсию в 1500 евро, если «экономический обоснованный максимум» возможностей страны не превышает 500 евро.

Условия зарубежных кредиторов не менялись. Они и сегодня требуют от Афин «умерить финансовые аппетиты» и заняться реформированием больной экономики. Но на родине демократии в чести иное мнение.

Стоило МВФ перекрыть грекам основной денежный ручеек - по причине невыполнения условий программы кредитования, как в стране подняли головы люди, пообещавшие не только сохранить «дутые» социальные стандарты, но еще и наказать «обидчиков», а именно - мировой капитал, «превративший греков в рабов чужих денег». И эти люди сегодня возглавляют правительство страны. И этим людям греки дали карт-бланш в новых переговорах с МВФ и Евросоюзом, которые начнутся уже в ближайшие дни, но результат которых не поддается прогнозам.

«Потомки Платона с радостью «купились» на обещания популистов о том, что стране достаточно выйти из еврозоны, перестать слушать кредиторов, и все проблемы решатся сами собой, - прокомментировали ситуацию журналисты британского издания «The Economist». – Хотя очевидно ведь, что последствия выхода из еврозоны наверняка приведут к глубокому экономическому и политическому кризису, прежде всего, в самой Греции и затем в остальном мире».

Взгляд из Украины

О последствиях греческого популизма сегодня говорят многие, в том числе, и украинские эксперты. Как отметил в комментарии УНИАН доктор экономических наук Анатолий Гулей, главная ошибка греков - большое количество популизма, которое обмануло простых граждан. «Они были уверены в том, что их никто не бросит и они каким-то чудом избегут непопулярных реформ. А сейчас, по моим ощущениям, Греция идет по сценарию Аргентины, когда возможны даже голодные бунты. На сегодня мы ведь не понимаем социальную защищенность в Греции простых граждан, которые зависят от заработной платы или живут на пособия – в каком состоянии они окажутся?», - задался вопросом Гулей.

Руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен, уверен, что преодоление последствий греческого популизма будет длительным и болезненным. В комментарии УНИАН Вальчишен подчеркнул: «Страны Балкан и Кипр, которые более тесно связаны с Грецией, будут в глубокой рецессии. А выход самой Греции из рецессии займет, как минимум, два года».

А наряду с экономическими бедами, появится и политическая напряженность. Как утверждает руководящий партнер аналитической группы Da Vinci AG Андрей Колпаков, возможный выход Греции из еврозоны может стать началом глобального передела на политико-экономической карте ЕС. «Речь идет не только об экономических и финансовых последствиях, но, прежде всего, о глобальных тенденциях. В Европе сегодня набирает обороты евроскептицизм. Прецедент с Грецией только укрепляет позиции подобного рода политических сил. Это означает, что в среднесрочной перспективе всерьез будут обсуждаться варианты изменения самой модели ЕС и децентрализация объединения», - отметил эксперт в комментарии УНИАН. Он обратил внимание на то, что в таком контексте свою роль в Европе попытаются усилить Россия и Китай. «Но если для Кремля вопрос получения поддержки отдельных членов ЕС является сегодня, скорее, вопросом выживания, то для Пекина – это возможность не только пошатнуть позиции США, но и получить дополнительные возможности в стратегической глобальной политической игре, усилив свой вес», - сказал Колпаков.

Об этом же предупреждает и Эрик Найман, управляющий партнер инвесткомпании «Capital Times». По его мнению, если Греция покинет еврозону и начнет печатать собственную валюту, то тогда популисты от власти неизбежно напечатают ее больше, чем нужно. «И Греция переживет девальвацию, инфляцию, проблемы в финансовом секторе и экономике, а народ - обнищание, - уверен эксперт. - Впрочем, греки могут обратиться за помощью к Китаю, предложить свои порты-острова для китайских баз. А это - угроза для евроатлантистов».

Мотаем на ус

Итоги воскресного греческого референдума будут иметь многоаспектные последствия. Они определенно станут точкой отсчета не только для решения вопроса дальнейшего кредитования Греции, но и вопроса - что делать правительствам стран ЕС в ближайшей перспективе.

Причем оценка рисков, прежде всего экономических, должна быть быстрой. На минувшей неделе недооценка всей серьезности ситуации привела к падению биржевых индексов - S&P 500, NASDAQ, Европейского индекса Euro Stoxx - в среднем на 2-4%. Для иллюстрации потерь Bloomberg привел объемы «минусов» богатейших людей мира. Как оказалось, лишь за один день греческой неопределенности – 29 июня - 400 крупнейших миллиардеров потеряли 70 млрд долл.

В то же время, эксперты успокаивают Украину: прямых экономических последствий для нашей страны греческий кризис не принесет. Во всяком случае, не сразу. Даже филиалы нескольких греческих банков, работающие в Украине, по данным Нацбанка, обладают значительным запасом ликвидности и не требуют поддержки на ежедневной основе. «На сегодня практически нет работающих каналов, через которые негативное развитие ситуации в Греции может напрямую повлиять на стабильность украинского банковского сектора. В Украине сейчас действуют жесткие ограничения на движение иностранного долгового капитала, и это практически исключает обострение каких-либо проблем с ликвидностью украинских «дочек» греческих банков», - сообщили в пресс-службе НБУ.

Еще один положительный момент греческой ситуации - учиться на ошибках других. Нежелание решать проблемы и народная поддержка популистов, предлагающих украинцам, например, реструктуризировать валютные кредиты по заниженному курсу, вернуть коммунальные тарифы на уровень начала 2014 года, упразднить налоги на высокие пенсии и срочно индексировать их на уровень инфляции – вот где главная беда, которую никак нельзя допустить в Украине, утверждают аналитики. Если Украина не продемонстрирует реальность реформ и поверит пустым обещаниям – она останется как и Греция у разбитого корыта.

«В любом случае, теперь греки покажут яркий пример Украине, что такое дефолт, - уверен Эрик Найман, и добавляет, что отныне заемные деньги пойдут, куда бы то ни было, включая Украину, исключительно «под реформы».

И тут для нашей страны очевиден негатив. Условия кредитования украинской экономики станут жестче. «Сам подход к оказанию помощи будет пересмотрен. Ее объемы будут сокращаться в любые страны, которые не могут продемонстрировать готовность к изменениям и экономическому росту. Пока что к таким странам относится и Украина», - подчеркивает Андрей Колпаков.

Анатолий Гулей предлагает сделать выводы из греческого кризиса и не допустить их ошибок. «Этот опыт и этот урок для Украины очень ценный – нельзя верить популистам, потому что придется входить в состояние, когда дефолт аннулирует все бизнес-возможности в стране, - отмечает эксперт. - Может ли Украина рассчитывать на то, что внимания к ней теперь будет больше? Чтобы подтвердить доверие партнеров, нам надо что-то делать. Как только мы покажем, что мы уходим от популизма к профессиональным решениям и меняем экономику и структуру экономики, которая направлена на потребительские ожидания населения, вот тогда мы можем говорить о том, что Европа может обратить на нас внимание».

Делу Ципраса верны?

Свой тест на популизм украинские власти должны пройти в ближайшие дни. Уже в следующий понедельник, 13 июля, в Вашингтоне откроется большой инвестиционный саммит Украина – США, на который Киев возлагает большие надежды – и в отношении поиска инвесторов, и в привлечении консультантов для проведения прозрачной приватизации, налоговой реформы, изменений в антимонопольное и антикоррупционное законодательство.

Также на следующей неделе состоится заседание Совета директоров Международного валютного фонда, на котором будет принято решение, стоит ли продолжать программу кредитования экономики Украины и выделять ли нам второй транш кредита в объеме 1,7 млрд долл. От выводов МВФ будет зависеть решение и другого кредитора страны – Всемирного банка, готового выделить нам 1,3 млрд долл.

К этому времени Украине нужно сделать следующее: проголосовать за давно подготовленные и не раз обсужденные законопроекты о должниках «Нафтогаза», об установлении тарифов только на экономически обоснованном уровне, о системе гарантирования вкладов и о борьбе с коррупцией, а также не разрушать банковскую систему явно популистскими решениями вроде закона о реструктуризации валютных кредитов, принятого парламентом на минувшей неделе. Пагубность этого документа, позволяющего заемщикам требовать от банков реструктуризации своих валютных кредитов по курсу на момент заключения соглашения, озвучили и правительство, и президент Петр Порошенко.

Своей очереди на обсуждение ждет и многострадальный законопроект о Нацкомиссии по регулированию в сфере электроэнергетики и коммунальных услуг. Причем рассмотреть и принять этот и перечисленные выше законопроекты следовало еще в июне, но у парламентариев были другие планы.

«Таким образом, получение Украиной финансовой поддержки в общем объеме порядка 3 млрд долл. оказалось под угрозой, - написала на своей странице в Facebook министр финансов Украины Наталья Яресько. – И мы призываем народных депутатов сделать принятие этих законопроектов приоритетом следующей пленарной недели. Мы не можем брезговать финансовой поддержкой, в которой нуждается украинский народ. Но главное, эти законопроекты сделают экономику нашей страны более прозрачной и привлекательной для инвестиций».

Удастся ли министрам убедить депутатов – вопрос. Удастся ли депутатам победить соблазн и не пойти на поводу избирательных предпочтений накануне запланированных на осень выборов в местные советы – тоже вопрос.

Ответить на них никто не спешит. Большинство парламентариев тихо лелеют мечту об отпуске. Возможно, даже в солнечной Греции. Там с радостью примут любого туриста, но, правда, не с кредитной картой, а с набитым «кешем» кошельком. А заодно поделятся ценным опытом применения очередных популистских приемов «работы с массами». Так что, добро пожаловать!

Олеся Сафронова (УНИАН)