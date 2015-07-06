Европейский центробанк не будет реструктуризировать долг Греции

Глава Банка Франции Кристиан Нойер заявил о том, что долг Греции перед Европейским центробанком не может быть реструктуризирован, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

По его словам, это не соответствует учредительным договорам еврозоны. «Греческий долг — это долг перед еврозоной. Он не может быть изменен по своей природе», — отметил Нойер.

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Он отказался от дальнейших комментариев по поводу долга Греции, так как никакого решения по данному вопросу греческое правительство и кредиторы еще не приняли.

Ранее сообщалось, что греческое правительство может выпустить квазивалюту, то есть специальные долговые расписки IOU (от англ. «I Owe You» — «Я должен тебе»).