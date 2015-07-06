Кабмин исключил Австрию из списка стран-офшоров

Кабинет министров Украины исключил Австрию из перечня стран-офшоров, операции с которыми подлежат особому налоговому контролю, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на его официальном веб-портале.

Как отмечается, решение было принято на основании Вербальной ноты, переданной Дипломатическим представительством Австрии в Украине. «Нота была передана с комментариями о несоответствии законодательства Австрийской республики о ставках корпоративного налога в Австрии, раскрытии информации о структуре собственности юридических лиц положениям Налогового кодекса Украины», - говорится в распоряжении правительства.

Согласно документу, решение вступает в силу с 1 августа текущего года.

Как сообщал УНИАН, в мае Кабинет министров обновил перечень стран, торговые операции с которыми подлежат налоговому контролю. Перечень включает более 70 государств.

Помимо островных стран-офшоров, в него также вошли ряд европейских стран - Австрия, Андорра, Болгария, Босния и Герцеговина, Ирландия, Испанские Канарские острова, Кипр, Косово, Лихтенштейн, Люкмсембург, Македония, Мальта, Молдова, автономный регион Мадейра (Португалия), Сан-Марино, Черногория, Швейцария. Страны Ближнего Востока и Азии – Катар, Бахрейн, Бруней-Даруссалам, особый район Китая Гонконг, особый район Китая Макао, Марокко, ОАЭ, Сингапур. Республики Кавказа и Средней Азии – Грузия, Киргизия, Туркменистан, Узбекистан. Страны Африки – Либерия, Ливан, Лесото, Судан, а также Южной Америки – Панама, Парагвай и Ямайка.

Как подчеркивается в распоряжении Кабмина, перечень сформирован исходя из специальных критериев, применимых к каждой стране. В их числе - сниженная, по сравнению с украинской, ставка налога на прибыль (на 5% и более), отсутствие на государственном уровне информации о структуре собственников юридических лиц – торговых партнеров Украины, отсутствие договоров об обмене информацией между Украиной и указанными странами.