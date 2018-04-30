Холодный душ для кредитного майдана

Группа депутатов крупнейшей парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» инициировала новое голосование за принятый 2 июля закон о реструктуризации валютных кредитов (1558-1), позволяющий стремительно беднеющим украинцам перевести кредиты в гривню по курсу на дату заключения кредитного договора без повышения ставки кредита, ограничения по сумме и независимо от платежной дисциплины заемщика.

БПП объясняет свое предложение нарушениями регламента в ходе рассмотрения и голосования за законопроект. «На следующей неделе, если будет внеочередное заседание парламента, через неделю – на плановом заседании, этот закон будет переголосован. Наша фракция не даст ни одного голоса за него», – заявил замглавы фракции БПП Игорь Кононенко.

Некоторые парламентарии, проголосовавшие за законопроект, посыпают голову пеплом, пытаясь отозвать свои голоса, и объясняют свой поступок временным заблуждением или магнитными бурями.

О том, что данный закон ставит под угрозу существование финансово-банковской системы страны и стабильность экономики, сразу же заявил президент Петр Порошенко.

«Я увидел популистов-политиков, которые, пытаясь понравиться той или иной части общества, ставят под угрозу существование финансово-банковской системы страны, стабильность экономики, и раздачу неосуществимых обещаний, четко понимая, что несправедливо за счет средств всех плательщиков налогов удовлетворять интересы 65 тысяч тех, кто не хотят или иногда не могут обслуживать кредиты», - сказал глава государства.

Высказался с резкой критикой документа и премьер-министр Арсений Яценюк, призывая парламентариев к пониманию политической ответственности за свои решения. «Есть еще много «интересных» идей. Можно приравнять гривню к доллару. Можно по стоимости килограмм сала приравнять к килограмму золота. Можно еще пару интересных реформ провести. Например, чтобы сразу после детского сада дать возможность уйти на пенсию. Это же популярно будет. Или всех освободить от налогов, и еще, чтобы не ходили на работу и государство всех содержало. Аплодировать будут перед местными выборами - не знаю, правда, кто и кому», - с иронией сказал глава правительства.

Скандальный закон о реструктуризации валютных кредитов будет отправлен на новое голосование и, скорее всего, провален парламентом. Справедливо ли это по отношению к несчастным заемщикам, осаждающим Верховную Раду с призывами помочь им выплачивать кредиты на жилье, неподъемные по нынешнему курсу?

Почему нельзя по закону

В 2004 году моя знакомая Татьяна взяла кредит в долларах США по курсу 5,05 для покупки однокомнатной квартиры под 14% годовых. На мои вопросы, почему кредит в долларах и на небольшую «однушку», она ответила, что ставки в гривне на порядок выше – до 24% годовых, а доллар может вырасти. Об этом ей рассказали в банке, потребовав перед выдачей кредита массу документов, подтверждающих наличие доходов для его выплаты. По мнению Татьяны, которая уже выплатила кредит, пережив две девальвации – до 8 грн/долл. в 2009 и до 15 грн/долл. – в 2014 году, в большинстве случаев представители так называемого «кредитного майдана», утверждающие, что банки их обманули, попросту лукавят и хотят решить проблемы за наш счет.

Закон о реструктуризации в нынешнем виде, по оценкам Национального банка, повлечет убытки банковской системы на уровне 95 млрд грн. «Это - не просто потери банков, а убытки для всей экономики Украины. Этот закон, в случае его реализации, принесет вред всей системе и может привести к тому, что отдельные банки будут выведены в Фонд гарантирования, что означает рост расходов госбюджета на выплаты гарантированных сумм по вкладам населения», - отметил член правления Национального банка Виктор Новиков на брифинге. По его словам, наивно полагать, что банковская система с убытками в 73,2 млрд грн на 1 июня это проглотит, и помимо банков и государства, огромные потери понесут крупные вкладчики и бизнес, включая госпредприятия, что приведет к очередным сокращениям и росту безработицы в стране.

По оценке президента Украинского общества финансовых аналитиков Юрия Прозорова, принятый закон спровоцирует новые банкротства банков и очередной виток девальвации гривни. «От 20 до 50 банков не выдержат такой реструктуризации. Это может привести ко второй волне девальвации, что отрицательно повлияет на экономику. Как бы дефолта Украины не случилось», - сказал он, добавив, что помимо кредиторов, пострадают и валютные вкладчики банков, поскольку выручки банков от погашения кредитов не хватит, чтобы выплатить валютные вклады, это и будет «пусковым механизмом» для новой волны банкротств. Но и это еще цветочки.

«У нас будет курс 40-50, потому что если банки выйдут на межбанк с тем, чтобы купить 6 млрд долл., то этот спрос невозможно будет удовлетворить, и будет сумасшедший взлет курса, что отразится на каждом гражданине Украины - опять будет обесценивание зарплат, рост стоимости всех продуктов. Кому мы сделаем хуже, не понятно», - заявила от имени крупнейшего объединения банкиров исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, называя закон 1558-1 «диверсией не только против банковской системы, но и против всего украинского народа». Она подчеркнула, что закон нарушает нормы социальной справедливости, поскольку заемщики, получившие кредиты в гривне по более высоким ставкам, оказались в менее выгодных условиях.

С критикой в адрес закона высказались министр финансов Наталия Яресько и министр экономики Айварас Абромавичус, подчеркивая, что предложенный механизм противоречит обязательствам Украины перед ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом. В рамках новой программы с МВФ украинские власти взяли на себя обязательства не вмешиваться в процесс реструктуризации кредитов между банками и их заемщиками, который в рамках цивилизованной бизнес-практики проводится на добровольной основе. Но проблема остается, и для ее решения вовсе не обязательно плодить новые законы.

На пути к цивилизации

По оценкам НБУ, общий объем валютных кредитов физических лиц в банках на 3 июня составил 5,86 млрд долл., или 123 млрд грн по текущему официальному курсу. Регулятор оценивает объем потенциальных убытков при конвертации валютных кредитов по курсу 5,05 грн/долл. в 100 млрд грн, по курсу 8 грн/долл. – 77 млрд грн, что сопоставимо с годовыми расходами нашей страны на оборону и правоохранительные органы на уровне 90 млрд грн, или более 5% ВВП. Но среди валютных заемщиков есть как рядовые граждане, получившие кредит на небольшую квартиру, так и владельцы дорогих коттеджей и премиальных авто. Справедливо ли заставлять расплачиваться по этим кредитам пенсионеров и инвалидов, которые благодаря инициативам о реструктуризации так и не доживут до повышения нищенских социальных стандартов? Очевидно, что нет.

Банкиры считают, что среди валютных заемщиков менее половины социально незащищенных. «Мы проводили аналитику среди банков, и если говорить о социально незащищенных слоях населения, то из 70 тысяч человек – владельцев валютной ипотеки 40% являются владельцами социального жилья. Банки готовы решать проблемы социального жилья - эти 40%. В банках есть большое количество программ по реструктуризации», - поясняет Коробкова. По ее данным, многие из митингующих на «кредитном майдане» располагают несколькими квартирами, но не соглашаются на предложение банков продать одну из них, чтобы закрыть кредит, рассчитывая, что обнадежившие их депутаты в погоне за популярностью выполнят свои обещания и обеспечат реструктуризацию.

Экс-глава правления банка «Аваль», бизнесмен Александр Деркач, считает, что в сложившейся ситуации есть доля вины трех сторон – и заемщиков, и банков, и регуляторов. «Можно обвинять «злочинну владу», которая довела за это время курс с 5 до 25, но причина не только в этом. Просто резкое падение курса гривни приблизило то, что рано или поздно все равно бы случилось. Банки изначально наделали кучу системных ошибок. Виноват и регулятор - не смотрел вперед и не пытался прогнозировать. И каждый заемщик брал кредит при сознании, его же никто не заставлял. Поэтому вина обоюдная - 50 на 50. Плюс вина государства», - написал он на своей странице в Facebook. По его мнению, конвертация по прежнему курсу не решает проблему. «Надо рассуждать в плоскости каких-то мораториев по срокам, снижения процентной нагрузки, защиты прав на жилье. На компромиссной основе», - добавил он. По мнению Деркача, в дальнейшем можно предусматривать средства в госбюджете или создать фонд страхования рисков заемщиков по аналогу с Фондом гарантирования, чтобы частично компенсировать гражданам затраты на кредиты, включая гривневые.

Но пока в госбюджете нет соответствующей статьи, а в нашей стране нет фонда, из которого можно было бы компенсировать потери, единственным выходом для заемщика остается выбросить плакат с требованиями и идти договариваться с банком. К слову, действующий с мая этого года меморандум между банками и заемщиками, который представители «кредитного майдана» отказываются даже читать, позволяет гражданам конвертировать остаток валютного кредита под залог недвижимости до эквивалента 2,5 млн грн по курсу НБУ на 1 января 2015 года (около 158,5 тыс. долл.), при этом по кредитам для покупки социального жилья (квартира до 60 кв. м или жилой дом до 120 кв. м) банки списывают до 50% долга. И как это неудивительно, меморандум работает, и банки договариваются со своими клиентами без новых законов и митингов.

К примеру, входящий в группу крупнейших по активам UniCredit Bank предложил клиентам с кредитной задолженностью до 150 тыс. в валюте до конца года провести реструктуризацию по принципу «50 на 50», то есть, простить заемщику долг пропорционально его погашению. По оценкам банка, под это предложение подпадает около 15 тыс. клиентов, и за неполный июнь - до 26 числа – предложением банка воспользовались тысячи клиентов и погасили кредиты на 236,4 млн грн, или более 2% валютного кредитного портфеля физлиц в банке.

Планомерно продолжает индивидуальную реструктуризацию еще один из крупнейших по активам «ОТП Банк». По состоянию на 1 июля, банк конвертировал в гривню валютные кредиты на общую сумму около 55 млн долл. в пользу 1300 клиентов-физлиц, которые благодаря этому избавились от валютного риска раз и навсегда. «Реализация программы и конвертация валютных кредитов были бы более эффективными при отсутствии популистских спекуляций вокруг данного острого вопроса», - подчеркнул член правления «ОТП Банка» Тарас Проць.

Простыми словами, именно лживые, невыполнимые обещания, дающие людям призрачную надежду, что найдется «козел отпущения», который за все заплатит, откладывают решение проблемы. Деда Мороза не существует, за подарки под елкой платили родители, а теперь мы выросли и должны отвечать за свои поступки сами.

Ольга Гордиенко (УНИАН)