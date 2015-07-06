Ципрас Меркель: Греция во вторник представит кредиторам новые предложения

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщил, что Афины представят новые предложения по урегулированию долговой проблемы уже во вторник.

Об этом пишет агентство Рейтер со ссылкой на представителя греческого правительства.

Ожидается, что предложение Афин будет рассмотрено в Брюсселе, где во вторник состоится экстренный саммит еврозоны по ситуации в Греции после референдума 5 июля.

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На воскресном референдуме в Греции более 61% проголосовавших сказали "нет" требованиям европейских кредиторов, около 39% согласились на эти требования.

Это произошло на фоне угрозы банкротства страны и ее выхода из еврозоны, через неделю после закрытия местных банков после прекращения поддержки со стороны ЕЦБ.