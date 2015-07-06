Экспресс-прогноз курса валют на июль

Несмотря на стабилизацию гривни в последние месяцы, благодаря административным мерам НБУ, валютный рынок сохраняет девальвационные риски, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине. По их мнению, основным негативом для рынка остается низкий приток валютной выручки от экспортеров.

В то же время, благоприятным для рынка является сокращение спроса на валюту. Ввиду ограниченной ликвидности, стремительное наращивание спроса маловероятно. НБУ, вероятно, продолжит балансировать рынок через спрос на валюту, однако такое регулирование может быть облегчено в связи с уменьшением покупателей.

Читайте такжеЯресько: Рада поставила под угрозу получение Украиной финансирования объемом $3 миллиардаВозможными зонами напряженности, которые могут повлиять на валютный рынок, выступают переговоры по реструктуризации внешнего долга и их негативный исход с применением моратория на выплаты, что будет интерпретировано как дефолт. А это ограничит возможности коммерческого сектора и банков в сотрудничестве с кредиторами. На валютный рынок также могут повлиять: популистские законопроекты, которые противоречат меморандуму с МВФ; изменение ликвидности системы, ввиду активной эмиссии гривни для покрытия дефицита бюджета; активизация боевых действий на Донбассе.

Доллар США

Аналитики FOREX CLUB в Украине полагают, что курс продажи безналичного доллара США может колебаться в диапазоне 20,9-21,5 грн. при условии сохранения административного регулирования рынка со стороны НБУ и удержания низкой гривневой ликвидности, которая будет сдерживать спрос как со стороны импортеров и банков, так и со стороны населения. Курс продажи наличного доллара может сохраниться в границах 21,5–23,5 грн. Однако в случае реализации рисков возможны краткосрочные выходы курса за верхнюю отметку диапазона.

Волатильность наличного рынка в июле, скорее всего, сохранится. И хотя снижение платежеспособного спроса ограничивает покупки валюты, определенные спекулятивные всплески исключать нельзя. Такие колебания, в первую очередь, будут возникать с поступлением на рынок дополнительной ликвидности, как это было в начале выплат вкладчикам, либо ввиду информационных «вбросов» по уязвимым темам для формирования валютного ажиотажа.

Евро

По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, диапазон колебания евро на международном рынке в июле может составить 1,05–1,13. Определяющим для валюты выступает решение вопроса государственного долга Греции, а также статистика ключевых стран региона, особенно Германии и Франции. В случае торможения экономического роста региона, европейская валюта продолжит испытывать давление.

Читайте такжеКризис в Греции - прививка для Украины от жадности и популизма Динамика безналичного евро в Украине будет отображать колебания пары евро/доллар и гривня/доллар. Средний курс продажи наличного евро может колебаться в диапазоне 23,6–25,5 грн.

Российский рубль

Падение экономики РФ и ухудшение конъюнктуры на мировом рынке нефти будут оказывать на российскую валюту давление. Курс продажи наличного рубля в июле может колебаться в диапазоне 0,385–0,43 грн.