Гривня закрыла межбанк на уровне 21,45 за доллар

В понедельник, 6 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,30/21,45 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,4870/23,6520 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3760/0,3800 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,2659 грн/долл., к этому часу заключено 477 сделок на сумму 471,85 млн долл.