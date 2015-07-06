Греки изобретают все новые способы вывести валюту с депозитов

Как сообщает BBC, из-за правительственного запрета на вывод средств в Греции работают в ограниченном режиме популярная платежная система PayPal и платежи через сервисы eBay, Amazon and iTunes.

"Из-за последних решений греческих властей касательно контроля капитала, открытие кошелька PayPal с греческого банковского счета, как и международные транзакции с любых карт и счетов пока недоступны", - сказано в сообщении компании.

При этом греческие пользователи PayPal могут получать переводы.

Читайте такжеМинистр финансов Греции подал в отставкуКак сообщало 3 июля агентство Reuters, греки теоретически могут легально выводить евро из страны, конвертируя их в электронную валюту - биткойны.

По данным издания, количество греческих пользователей "криптовалюты" в мае-июне выросло в пять раз (на 400%).

"Когда люди пытаются вывести деньги, а государство препятствует этому, биткойн - единственный способ перемещения ценностей", - заявил Адам Вазири, член правления Британской ассоциации электронной валюты, добавив, что "других способов нет, кроме разве покупки бриллиантов, которые очень сложно вывезти".

В соцсетях также сообщается, что греки кооперируются и стараются снимать деньги в банкоматах Кипра и других стран. Так как билеты стоят дорого, люди собирают по несколько десятков карточек и поручают кому-нибудь снять деньги в зарубежных банкоматах.