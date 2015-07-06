Греция решила не открывать банки еще несколько дней - СМИ

17:53, 06 июля 2015
Финансы
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Правительство Греции планирует не открывать банки еще минимум несколько дней.

REUTERS

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в понедельник должна была состояться встреча министра финансов с банкирами.

Ожидается, что в понедельник будет новый указ, который продлит банковские каникулы.

"Банковские каникулы будут продлены до пятницы или до следующего понедельника", - сказал высокопоставленный банкир в интервью агентству.

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На прошлой неделе Греция издала указ о введении контроля за движением капитала и закрытии банков до 6 июля.

Решение было принято после отказа ЕЦБ Греции продолжения программы финансовой помощи на 6 млрд евро.

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