Инфляция в июне замедлилась до 0,4%, в годовом выражении – 57,5%

Инфляция в Украине в июне 2015 года по сравнению с маем, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, замедлилась до 0,4% с 2,2%, зафиксированным месяцем ранее, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в годовом выражении (июнь 2015 года к июню 2014 года) инфляция замедлилась до 57,5% с 58,4%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, за январь-июнь, потребительские цены в Украине выросли на 40,7%.

Согласно приведенным данным, в июне по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожали услуги канализации – на 7,9%, водоснабжение – на 7,8%, железнодорожный пассажирский транспорт – на 5,8%, яйца – на 3,6%, транспортные услуги – на 2,8%, алкогольные напитки и табачные изделия – на 2,5%.

В годовом выражении, к июню 2014 года, больше всего выросли цены на природный газ – в 4,5 раза, а также цены на жилищно-коммунальные услуги - в 1,5 раза.

Снижение цен в июне к маю зафиксировано на одежду – на 2,6%, фрукты – на 2,6%, овощи – на 2,3%, сахар – на 2,1%, в то время как в годовом выражении снижение цен не зафиксировано ни на одну из групп потребительских товаров и услуг.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае по сравнению с апрелем составила 2,2%, в годовом выражении (против мая 2014 года) - 58,4%. С начала года, в январе-мае, потребительские цены в Украине выросли на 40,1%.

Кабинет министров Украины рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году: пессимистический с падением ВВП на 11,9% при инфляции 42,8%, и два более оптимистичных сценария с падением экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%.

Национальный банк Украины прогнозирует на 2015 год падение ВВП на 9,5% при инфляции 48%.