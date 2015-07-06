МВФ готов помочь Греции, если она попросит - Лагард

Международный валютный фонд готов оказать помощь Греции, если его об этом попросят.

Об этом заявила в понедельник директор-распорядитель фонда Кристин Лагард, передает Прайм.

"МВФ принял к сведению вчерашний референдум, проведенный в Греции. Мы внимательно следим за ситуацией и готовы помочь Греции, если нас об этом попросят", - говорится в заявлении Лагард, распространенном пресс-службой фонда.

В воскресенье более 61% избирателей проголосовали на референдуме в Греции против предложений европейских кредиторов по сокращению расходов в обмен на кредиты, около 39% избирателей высказались за эти предложения.

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Греция не смогла на прошлой неделе выплатить МВФ задолженность на 1,5 миллиарда евро, в результате чего потеряла формальное право на дальнейшее финансирование фонда.