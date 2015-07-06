Нацбанк опустил официальную гривню на 25 копеек

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2126.5897 (6 июля – 2101.8248)

100 EUR – 2340.9499 (6 июля – 2332.1848)

10 RUR – 3.7698 (6 июля – 3.7799)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 6 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,30/21,45 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,4870/23,6520 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3760/0,3800 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,2659 грн/долл., к этому часу заключено 477 сделок на сумму 471,85 млн долл.