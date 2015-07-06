Глава Еврогруппы хочет оставить Грецию в еврозоне

Об этом сказал председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум в понедельник, сообщает Рейтер.

"Это не приблизило нас незамедлительно к решению. Фактически, когда предложения отвергнуты, это только усложняет ситуацию", - сказал Дейсселблум репортерам.

Он добавил, что оставить Грецию в еврозоне - "это, по-прежнему, их цель и моя".

Дейсселблум, который также является министром финансов Голландии, сказал, что голландский парламент обсудит просьбу Греции о дополнительной экстренной помощи в рамках Европейского механизма стабильности (ESM).

"Мы посмотрим, шаг за шагом, сможем ли мы остановить процесс, - сказал он, направляясь на заседание голландского правительства. - В то же время, есть запрос на программу ESM".

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На вопрос об отставке министра финансов Яниса Варуфакиса, Дейсселблум ответил, что не имеет никаких личных проблем с кем-либо из участников греческих переговоров.