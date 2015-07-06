Международные резервы Украины в июне выросли до 10,3 миллиарда долларов - НБУ

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины.

«Этому способствовало формирование положительного сальдо интервенций Национального банка Украины на межбанковском валютном рынке, поступления в пользу Правительства от размещения государственных облигаций Украины в сумме 140,0 млн. долл. США, и от конвертации китайских юаней в сумме 419,2 млн. долл. США», - сообщает НБУ.

Нацбанк отмечает, что рост международных резервов Украины произошел несмотря на необходимость осуществления значительных платежей по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в сумме $275,6 миллионов, в том числе $274,3 млн. по обслуживанию облигаций внешней государственной ссуды и обслуживания и погашения государственных ценных бумаг. Кроме того, перечисление Международному валютному фонду в июне составили $175,7 млн.

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«Сейчас объем международных резервов Украины является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций Правительства и Национального банка Украины», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, Национальный банк Украины улучшил прогноз профицита сводного платежного балансуза итогам 2015 года до 2,2 млрд долл. из 2 млрд долл., прогнозируемых ранее.